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Волейбол: «Минчанка» проведёт следующий сезон в российской Суперлиге
«Минчанка» совершенно точно сыграет в чемпионате России по волейболу в следующем сезоне.
Президиум Всероссийской федерации волейбола дал добро – и чемпион Беларуси официально включён в число участников Суперлиги. Всего за медали поспорят 12 клубов. Календарь соревнований станет известен в июне. В чемпионате Беларуси «Минчанка» вступит в борьбу на заключительной стадии.
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Вердикт – положительный. «Минчанка» совершенно точно сыграет в чемпионате России по волейболу в следующем сезоне.
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