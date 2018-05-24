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Волейбол: «Минчанка» проведёт следующий сезон в российской Суперлиге

25.05.2018 22:54 — Разное | ОНТ  
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«Минчанка» совершенно точно сыграет в чемпионате России по волейболу в следующем сезоне.

Президиум Всероссийской федерации волейбола дал добро – и чемпион Беларуси официально включён в число участников Суперлиги. Всего за медали поспорят 12 клубов. Календарь соревнований станет известен в июне. В чемпионате Беларуси «Минчанка» вступит в борьбу на заключительной стадии. 

 
 
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​Вердикт – положительный. «Минчанка» совершенно точно сыграет в чемпионате России по волейболу в следующем сезоне.
 
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