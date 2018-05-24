Волейбол: «Минчанка» проведёт следующий сезон в российской Суперлиге

«Минчанка» совершенно точно сыграет в чемпионате России по волейболу в следующем сезоне.

Президиум Всероссийской федерации волейбола дал добро – и чемпион Беларуси официально включён в число участников Суперлиги. Всего за медали поспорят 12 клубов. Календарь соревнований станет известен в июне. В чемпионате Беларуси «Минчанка» вступит в борьбу на заключительной стадии.