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Как в кино. Десять фото взрыва участка моста через Припять

25.05.2018 22:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 25 мая утром взорвали аварийную часть моста через Припять в Житковичском районе.

Специалисты использовали более тонны взрывчатки для данной операции. К взрыву подготовка велась пять дней – он стал уникальным не только для нашей страны, но и для всего постсоветского пространства.

Информация о том, что мост через реку Припять треснул, появилась в начале декабря прошлого года. По поручению Президента Беларуси строительство нового моста должно завершиться к седьмому ноября.

После обследования целостности опор моста будет начата подготовка к возведению на их основе новых металлических пролетов. Их изготовят мостостроители из Воронежа. На стройплощадку уже доставлена первая партия металлоконструкций.

Мы собрали 10 фото кинематографичного взрыва моста над рекой Припять.

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Фото: МЧС Беларуси

Как в кино. Десять фото взрыва участка моста через Припять

Как в кино. Десять фото взрыва участка моста через Припять

Как в кино. Десять фото взрыва участка моста через Припять

Как в кино. Десять фото взрыва участка моста через Припять

Как в кино. Десять фото взрыва участка моста через Припять

Как в кино. Десять фото взрыва участка моста через Припять

Как в кино. Десять фото взрыва участка моста через Припять

Как в кино. Десять фото взрыва участка моста через Припять

Как в кино. Десять фото взрыва участка моста через Припять

Как в кино. Десять фото взрыва участка моста через Припять

 
 
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Новости Беларуси. 25 мая утром взорвали аварийную часть моста через Припять в Житковичском районе. Специалисты использовали более тонны взрывчатки для данной...
 
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