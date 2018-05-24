|
Как в кино. Десять фото взрыва участка моста через Припять
Новости Беларуси. 25 мая утром взорвали аварийную часть моста через Припять в Житковичском районе.
Специалисты использовали более тонны взрывчатки для данной операции. К взрыву подготовка велась пять дней – он стал уникальным
Информация о том, что мост через реку Припять треснул, появилась в начале декабря прошлого года. По поручению Президента Беларуси строительство нового моста должно завершиться к седьмому ноября.
После обследования целостности опор моста будет начата подготовка к возведению на их основе новых металлических пролетов. Их изготовят мостостроители из Воронежа. На стройплощадку уже доставлена первая партия металлоконструкций.
Мы собрали 10 фото кинематографичного взрыва моста над рекой Припять.
Читайте также:
Фото: МЧС Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 25 мая утром взорвали аварийную часть моста через Припять в Житковичском районе. Специалисты использовали более тонны взрывчатки для данной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)