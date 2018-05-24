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В Минске состоялось торжественное собрание, посвящённое 100-летию пограничной службы Беларуси

25.05.2018 22:50 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусские пограничники обеспечивают надежную преграду современным угрозам на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорится в поздравлении главы государства командованию, личному составу и ветеранам по случаю 100-летия пограничной службы Беларуси.

В Минске состоялось торжественное собрание, посвящённое 100-летию пограничной службы Беларуси

25 мая во Дворце Республики состоялось торжественное собрание, посвященное этому событию. В зале собрались те, кто сейчас стоит на страже рубежей, а также бывшие руководители ведомства и почетные пограничники.

В Минске состоялось торжественное собрание, посвящённое 100-летию пограничной службы Беларуси

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Если раньше просто была граница, то сейчас уже оборудовали интеллектуальную границу. Если раньше только человеческий ресурс охранял границу, то сейчас границу охраняет техника.

Приведу вам пример. Если на определенный участок границы нужно было выставлять раньше пять-шесть нарядов, то сейчас один наряд – три человека. А всё остальное – техника.

К нам едет очень много законопослушных граждан. Как говорится, встречают по одежке. Пограничник должен быть подготовленный, высокообразованный, культурный, чтобы наши гости увидели страну нашу такой, какая она есть – красивой.

В Минске состоялось торжественное собрание, посвящённое 100-летию пограничной службы Беларуси

 
 
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Новости Беларуси. Белорусские пограничники обеспечивают надежную преграду современным угрозам на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом...
 
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