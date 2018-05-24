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В Минске состоялось торжественное собрание, посвящённое 100-летию пограничной службы Беларуси
Новости Беларуси. Белорусские пограничники обеспечивают надежную преграду современным угрозам на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорится в поздравлении главы государства командованию, личному составу и ветеранам по случаю 100-летия пограничной службы Беларуси.
25 мая во Дворце Республики состоялось торжественное собрание, посвященное этому событию. В зале собрались те, кто сейчас стоит на страже рубежей, а также бывшие руководители ведомства и почетные пограничники.
Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Приведу вам пример. Если на определенный участок границы нужно было выставлять раньше пять-шесть нарядов, то сейчас один наряд – три человека. А всё остальное – техника.
К нам едет очень много законопослушных граждан. Как говорится, встречают по одежке. Пограничник должен быть подготовленный, высокообразованный, культурный, чтобы наши гости увидели страну нашу такой, какая она есть – красивой.
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Новости Беларуси. Белорусские пограничники обеспечивают надежную преграду современным угрозам на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом...
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