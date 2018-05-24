Как будет организовано движение транспорта на проспекте Жукова в Минске на выходных?

Новости Беларуси. На проспекте Жукова на выходных меняется движение транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В связи с ремонтом дороги на участке от Пономаренко до Грушевской движение всех видов транспорта будет ограничено.

Автобусы № 23, 49, 57 и 84 будут курсировать по соседним улицам с дополнительными остановками. А движение автобусов № 101, 107 и 124 будет организовано по встречной полосе.