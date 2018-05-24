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В машине пострадавшего было двое детей. В Минске произошла авария на улице Семашко
Новости Беларуси. 25 мая около 16 часов на улице Семашко произошло ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Один из автомобилистов, поворачивая на Железнодорожную, поторопился и не уступил дорогу.
В результате у него черепно-мозговая травма, у второго водителя – ссадины и ушибы. В машине пострадавшего находились двое детей. Они были в автокреслах и после осмотра отправились домой.
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Новости Беларуси. 25 мая около 16 часов на улице Семашко произошло ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Один из автомобилистов, поворачивая на...
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