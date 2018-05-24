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Матильда Шнурова прокомментировала развод
Новости России. Матильда Шнурова на своей странице в Instagram рассказала о разводе с известным музыкантом. Обращаясь к подписчикам, она призналась, что "нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали". Матильда поблагодарила за слова поддержки.
Матильда Шнурова:
Напомним, днем в пятницу, 25 мая, Сергей Шнуров объявил, что разводится со своей женой (
Эту пару поклонники называли примером для подражания. Они часто говорили друг о друге в интервью, публиковали совместные снимки, принимали участие в фотосессиях. В апреле, поздравляя супруга с днем рождения, Матильда отметила: "Ты удивительный образец таких редких на сегодняшний день качеств, как искренность, честность, доброта, остроумие и самоирония".
Новость о разводе Шнуровых стала шоком для поклонников (
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Новости России. Матильда Шнурова на своей странице в Instagram рассказала о разводе с известным музыкантом. Обращаясь к подписчикам, она призналась, что "нелегко...
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