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В Гродненской области установлены новые ставки налога за сдачу квартир

25.05.2018 — Разное | Полымя  
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В Гродненской области установлены новые ставки налога за сдачу квартир, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

Гродненским областным Советом депутатов 14 мая 2018 года принято решение №21 «О подоходном налоге с физических лиц в фиксированных суммах». Оно вступило в силу с 24 мая 2018 года.

В соответствии с решением за каждую сдаваемую комнату жилого помещения ставки налога предусмотрены в следующих размерах: Br30,2 — в Гродно, Br19,3 — в Лиде, Волковыске, Новогрудке, Слониме и Сморгони, Br9,1-13,9 — в других населенных пунктах Гродненской области.

Подоходный налог в фиксированных суммах уплачивается физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, только при соблюдении следующих условий получения дохода: доход получен от физических лиц; доход получен от сдачи в аренду (субаренду), наем (поднаем) жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест, находящихся на территории Беларуси; размер дохода не превышает Br6116 в налоговом периоде.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродненской области установлены новые ставки налога за сдачу квартир, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по
 
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