Обозначена площадка шейхам для строительства стадиона в Бресте





На днях разошлась новость о том, что стадион «Брестский» могут переименовать в честь шейха Зайда ибн Султана Аль Нахайяна. Об этом было заявлено на пресс-конференции в Абу-Даби с участием Диего Марадоны. Как позже пояснили представители клуба брестского «Динамо», цитата была вырвана из контекста. В планах на ближайшее время - строительство собственного стадиона в Бресте . Представители клуба отмечали, что у них уже есть предварительные варианты размещения арены и разрабатывается бизнес-план.





Точнее о месте расположения стадиона, которое предлагается инвесторам, рассказал глава города Александр Рогачук на заседании городского актива по подготовке к миллениуму: «У нас есть замечательная площадка - с правой стороны от каменецкого кольца. Опыт строительства стадионов к чемпионату мира в России показывает, что все новые стадионы строятся в такой географии».









Эта площадка хороша своей логистикой. Рядом находится одна из самых оживленных трасс М1 и от каменецкого кольца идет выход на Западный обход. Мэр города отметил, что в ближайшее время будет встречаться с инвесторами и обсуждать вопрос строительства стадиона в Бресте. Если стороны придут к консенсусу, то в городе может появиться крупный спортивный объект, построенный без вложений бюджетных средств.



