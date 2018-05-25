Во Франции разгорелся шпионский скандал

Oxu.Az со ссылкой на газету «Монд». Об этом передаетсо ссылкой на газету «Монд».





Двойные агенты были задержаны еще несколько месяцев, однако известно об этом стало только сейчас.





Они обвиняют в предоставлении сведений о методах работы французской разведки китайским властям.









Инцидент мог и не получить огласки, если бы не одно обстоятельство: шпионы были высокопоставленными сотрудниками Главного управления внешней безопасности Франции и имели доступ к очень чувствительной информации.





Власти Китая пока никак не комментируют этот инцидент.



