Презентована официальная песня чемпионата мира по футболу





Ее исполнили голливудская звезда Уилл Смит вместе с американским исполнителем Никки Джем и певицей из Косово Эрой Истрефи. Композиция называется "Live It Up" ("Жить в кайф"). За сутки на YouTube песню послушали почти миллион раз.

Неделю назад появилась неофициальная песня чемпионата мира — "United by Love" ("Объединенные любовью"). Ее исполнила Наталья Орейро из Уругвая, презентует euroradio.fm









...и Рики Мартин.

К двум предыдущим футбольным чемпионатам мира официальные песни исполнили Шакира ...