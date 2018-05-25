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Презентована официальная песня чемпионата мира по футболу

25.05.2018 21:26 — Разное | Партизан  
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Композиция называется "Live It Up" ("Жить в кайф").


 Ее исполнили голливудская звезда Уилл Смит вместе с американским исполнителем Никки Джем и певицей из Косово Эрой Истрефи. Композиция называется "Live It Up" ("Жить в кайф"). За сутки на YouTube песню послушали почти миллион раз.

 Неделю назад появилась неофициальная песня чемпионата мира — "United by Love" ("Объединенные любовью"). Ее исполнила Наталья Орейро из Уругвая, презентует euroradio.fm

 


К двум предыдущим футбольным чемпионатам мира официальные песни исполнили Шакира ...


...и Рики Мартин. 


 
 
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Композиция называется "Live It Up" ("Жить в кайф").
 
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