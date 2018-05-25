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Врачи заявили, что регулярный секс прибавляет женщинам красоты

25.05.2018 23:22 — Разное | UDF  
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Фото © Pixabay
Специалисты установили связь между регулярным сексом женщин и их красотой. Об этом сообщает Planet Today.

Как отмечается, девушки, которые не испытывают проблем в личной жизни, выглядят лучше — у них чистая и гладкая кожа, более свежий взгляд, есть румянец.

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев в эфире НСН подтвердил выводы экспертов, а также отметил, что мужская красота не зависит от количества половых актов. Дело в том, что в мужскую интимную жизнь вовлекается меньше гормонов, которые имеют отношение к внешности. При этом регулярный секс, по словам специалиста, хорошо сказывается на здоровье.

Как подчёркивается, для женщин регулярный секс означает прямое влияние на внешность. Специалисты утверждают, что в половом акте и в разрядке принимают участие довольно много так называемых гормонов счастья.

 
 
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Специалисты установили связь между регулярным сексом женщин и их красотой. Об этом сообщает Planet Today.
 
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