Врачи заявили, что регулярный секс прибавляет женщинам красоты

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Как отмечается, девушки, которые не испытывают проблем в личной жизни, выглядят лучше — у них чистая и гладкая кожа, более свежий взгляд, есть румянец.Врач-сексолог, кандидат медицинских наукв эфире НСН подтвердил выводы экспертов, а также отметил, что мужская красота не зависит от количества половых актов. Дело в том, что в мужскую интимную жизнь вовлекается меньше гормонов, которые имеют отношение к внешности. При этом регулярный секс, по словам специалиста, хорошо сказывается на здоровье.Как подчёркивается, для женщин регулярный секс означает прямое влияние на внешность. Специалисты утверждают, что в половом акте и в разрядке принимают участие довольно много так называемых гормонов счастья.