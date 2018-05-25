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Путин пообещал не баллотироваться в президенты на следующих выборах
Президент РФ пообещал не нарушать Конституцию страны.
Владимир Путин пообещал не нарушать Конституцию России, которая запрещает занимать пост президента более двух сроков подряд, передает
«Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В Конституции ясно прописано — не более двух сроков подряд. Сейчас у меня второй срок подряд. Как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул должность президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз. Вот и все. Я намерен придерживаться этого правила и в будущем», — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов на Петербургском международном экономическом форуме.
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Президент РФ пообещал не нарушать Конституцию страны.
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