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«Мы их полюбили всей душой». Счастливые лица особенных детей – на фотовыставке «Нужные дети» в Минске
Новости Беларуси. Принять и поддержать: в столице стартовала фотовыставка «Нужные дети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
25 мая в Верхнем городе – портреты известных и не очень людей разного возраста и профессий, а рядом с ними – воспитанники Осиповичской школы-интерната с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. С выставкой организаторы напоминают: условия жизни у особенных ребят не должны отличаться.
Увидеть выставку «Нужные дети» можно до 1 июня.
Виктория Крут, организатор фотовыставки «Нужные дети»:
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«Мы их полюбили всей душой». Счастливые лица особенных детей – на фотовыставке «Нужные дети» в Минске
Новости Беларуси. Принять и поддержать: в столице стартовала фотовыставка «Нужные дети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 25 мая в Верхнем...
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