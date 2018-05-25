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«Мы их полюбили всей душой». Счастливые лица особенных детей – на фотовыставке «Нужные дети» в Минске

25.05.2018 23:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Принять и поддержать: в столице стартовала фотовыставка «Нужные дети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Мы их полюбили всей душой». Счастливые лица особенных детей – на фотовыставке «Нужные дети» в Минске

 25 мая в Верхнем городе – портреты известных и не очень людей разного возраста и профессий, а рядом с ними – воспитанники Осиповичской школы-интерната с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. С выставкой организаторы напоминают: условия жизни у особенных ребят не должны отличаться.

Увидеть выставку «Нужные дети» можно до 1 июня.

«Мы их полюбили всей душой». Счастливые лица особенных детей – на фотовыставке «Нужные дети» в Минске

Виктория Крут, организатор фотовыставки «Нужные дети»:
Мы к ним ездим, мы их полюбили всей душой. Хочется, чтобы они жили в обществе, где их принимают и уважают.

«Мы их полюбили всей душой». Счастливые лица особенных детей – на фотовыставке «Нужные дети» в Минске

«Мы их полюбили всей душой». Счастливые лица особенных детей – на фотовыставке «Нужные дети» в Минске

 
 
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Новости Беларуси. Принять и поддержать: в столице стартовала фотовыставка «Нужные дети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  25 мая в Верхнем...
 
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