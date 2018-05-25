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На территории филиала «Костюковичский» ОАО «Бабушкина крынка» проведены тактико-специальные учения

25.05.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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По вводной учений в помещении компрессорной произошла утечка аммиака из ресивера в количестве 70 килограмм, при этом пострадал 1 человек.
В учениях приняли участие подразделения Костюковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, дежурный персонал объекта, работники скорой медицинской помощи, районного центра гигиены и эпидемиологии, района газоснабжения, районных электрических сетей и районного отдела внутренних дел.
В ходе учений были отработаны приемы и методы ведения аварийно-спасательных работ на химически опасном объекте, эвакуации работников объекта. Отдельное внимание уделялось работе членов хрупы химической защиты объекта и взаимодействию с аварийными службами района.
На территории филиала «Костюковичский» ОАО «Бабушкина крынка» проведены тактико-специальные учения


На территории филиала «Костюковичский» ОАО «Бабушкина крынка» проведены тактико-специальные учения


На территории филиала «Костюковичский» ОАО «Бабушкина крынка» проведены тактико-специальные учения


На территории филиала «Костюковичский» ОАО «Бабушкина крынка» проведены тактико-специальные учения


На территории филиала «Костюковичский» ОАО «Бабушкина крынка» проведены тактико-специальные учения


На территории филиала «Костюковичский» ОАО «Бабушкина крынка» проведены тактико-специальные учения


На территории филиала «Костюковичский» ОАО «Бабушкина крынка» проведены тактико-специальные учения

На территории филиала «Костюковичский» ОАО «Бабушкина крынка» проведены тактико-специальные учения


На территории филиала «Костюковичский» ОАО «Бабушкина крынка» проведены тактико-специальные учения


На территории филиала «Костюковичский» ОАО «Бабушкина крынка» проведены тактико-специальные учения

 
 
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По вводной учений в помещении компрессорной произошла утечка аммиака из ресивера в количестве 70 килограмм, при этом пострадал 1 человек.
 
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