На территории филиала «Костюковичский» ОАО «Бабушкина крынка» проведены тактико-специальные учения

По вводной учений в помещении компрессорной произошла утечка аммиака из ресивера в количестве 70 килограмм, при этом пострадал 1 человек.

В учениях приняли участие подразделения Костюковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, дежурный персонал объекта, работники скорой медицинской помощи, районного центра гигиены и эпидемиологии, района газоснабжения, районных электрических сетей и районного отдела внутренних дел.

В ходе учений были отработаны приемы и методы ведения аварийно-спасательных работ на химически опасном объекте, эвакуации работников объекта. Отдельное внимание уделялось работе членов хрупы химической защиты объекта и взаимодействию с аварийными службами района.



















































