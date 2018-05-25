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Монтажники уронили фасадное стекло с 47 этажа (Видео)

26.05.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Промышленные альпинисты выполняли установку 380-килограммового стекла на юго-западе Москвы. 

Всё происходящее записал один из рабочих. На кадрах видно, как в момент поднятия на высоту 47 этажей у подъёмника лопается трос. После этого, тяжёлое стекло полетело камнем вниз, успев зацепить фасад на несколько десятков этажей ниже.

От удара оно рассыпалось и осколками обрушилось на людей, которые работали внизу. К счастью, альпинисты успели предупредить своих коллег, поэтому обошлось без пострадавших. 

 
 
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​Промышленные альпинисты выполняли установку 380-килограммового стекла на юго-западе Москвы.
 
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