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Неизвестные похитили картину из музея во Франции

26.05.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Воры посягнули на работу Поля Синьяка «Порт Ля-Рошель».

Кража произошла в Музеи изящных искусств в городе Нанси. Эксперты оценивают произведение в $1,5 миллиона. 

Сотрудники обнаружили пустую раму 24 мая. Грабитель вырезал картину размером 46,5 на 55 сантиметров и скрылся.

После обнаружения пропажи, на место прибыли сотрудники местной прокуратуры. Они проводят расследование. Выяснилось, что следов взлома нет. Поиски злоумышленника продолжаются.

Поль Синьяк родился в 1863 году. Он стал одним из популярнейших художников-неоимпрессионистов конца 19 и начала 20 века. Вместе с мастером Жоржем Сёра, они разработали новый стиль письма – пуантилизм. При использовании этой техники, художник рисует полотно небольшими и частыми мазками кисти. 

 
 
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​Воры посягнули на работу Поля Синьяка «Порт Ля-Рошель».
 
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