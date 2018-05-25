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Олимпийская чемпионка Даниэла Самульски ушла из жизни

26.05.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Немецкая спортсменка скончалась на 34 году жизни.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание брюшной полости. Врачи диагностировали у олимпийской чемпионки по плаванию недуг в 2011 году. С тех пор она завершила свою спортивную карьеру и стала бороться с онкологией.

Даниэла Самульски дважды становилась золотым и один раз бронзовым призёром чемпионата Европы по плаванию. Кроме этого, в копилке её наград имеются два серебряных и один бронзовый трофей с чемпионата мира 2009 года по плаванию. 

 
 
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​Немецкая спортсменка скончалась на 34 году жизни.
 
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