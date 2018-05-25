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Экстремальное селфи отправило в реанимацию парня из Минска

26.05.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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«Минскэнерго» сообщило, что 25 мая на ЛЭП 110 кВ «Колядичи – ТЭЦ-4» произошёл инцидент.

Молодой парень из Минска, по всей видимости, решил сделать необычное селфи. Для этого он забрался на опору ЛЭП. Во время съёмки мужчина зацепил высоковольтные провода и получил серьёзные ожоги всего тела.

Пострадавшего госпитализировали. На данный момент, он находится в реанимации. Врачи не дают пока никаких прогнозов.

Специалисты РУП «Минскэнерго» предупреждают граждан, что вход на территорию и подъём на опору ЛЭП смертельно опасен. Берегите себя! 

 
Теги: Минск
 
 
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​«Минскэнерго» сообщило, что 25 мая на ЛЭП 110 кВ «Колядичи – ТЭЦ-4» произошёл инцидент.
 
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