Экстремальное селфи отправило в реанимацию парня из Минска

«Минскэнерго» сообщило, что 25 мая на ЛЭП 110 кВ «Колядичи – ТЭЦ-4» произошёл инцидент.

Молодой парень из Минска, по всей видимости, решил сделать необычное селфи. Для этого он забрался на опору ЛЭП. Во время съёмки мужчина зацепил высоковольтные провода и получил серьёзные ожоги всего тела.

Пострадавшего госпитализировали. На данный момент, он находится в реанимации. Врачи не дают пока никаких прогнозов.

Специалисты РУП «Минскэнерго» предупреждают граждан, что вход на территорию и подъём на опору ЛЭП смертельно опасен. Берегите себя!