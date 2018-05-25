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Рассчитать пенсию онлайн белорусы смогут на портале соцзащиты

26.05.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Жители Беларуси смогут узнать условную сумму своей пенсии, воспользовавшись «Пенсионным калькулятором».

С помощью этого сервиса можно выяснить приблизительную сумму выплат по возрасту, по случаю потери кормильца или по инвалидности. Кроме этого, портал социальной защиты позволит узнать величину социальной пенсии.

К примеру, чтобы рассчитать пенсию по возрасту, система запросит ваши данные: пол, стаж работы, коэффициент заработной платы и работаете ли вы в данный момент. Для более точного подсчёта, необходимо будет ответить и на несколько дополнительных вопросов. 

После этого «Пенсионный калькулятор» представит приблизительную сумму вашей пенсии. К слову, с первого мая в Беларуси выросли трудовые пенсии и назначенные пенсии. Кроме этого, увеличились минимальные социальные выплаты, которые связаны с бюджетом прожиточного минимума. 

 
 
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Жители Беларуси смогут узнать условную сумму своей пенсии, воспользовавшись «Пенсионным калькулятором».
 
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