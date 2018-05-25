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Деньги в «шоколаде». У пенсионера из Столина пропала крупная сумма денег
26.05.2018 06:18 — Разное | Виртуальный Брест
Пенсионер со Столинщины считал, что надёжно спрятал свои кровные деньги, ведь он проявил в этом немалую изобретательность: спрятал их на шкафу, в узеньком проёме между стеной и стареньким телевизором в… упаковке из-под шоколада.
Но такой тайник не стал преградой для представительницы цыганской диаспоры К. из Гомеля, которая в канун нового года вместе с подругами пришла к пенсионеру, якобы, для того, чтобы попросить продуктов.
После ухода незваных гостей мужчина не досчитался крупной суммы денег – более трёх тысяч долларов США и вызвал милицию, которая поймала К. по горячим следам.
Как выяснилось позднее, в этот же день, 31 января, К. заходила «в гости» к ещё одной пенсионерке. Перевернула вверх дном полдома, но спрятанных пожилой женщиной денег так и не нашла…
В судебном заседании К. признала себя виновной в обоих эпизодах и раскаялась в содеянном.
Суд на днях назначил К. наказание в виде двух лет лишения свободы в условиях общего режима с конфискацией имущества.
Свои деньги пенсионер получил обратно. Правда, теперь он отлично понимает, что воры в курсе самых распространённых мест для тайников, поэтому обещал хранить свои кровные в финансовом учреждении.
Так, на всякий случай…
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Пенсионер со Столинщины считал, что надёжно спрятал свои кровные деньги, ведь он проявил в этом немалую изобретательность: спрятал их на шкафу, в узеньком проёме...
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