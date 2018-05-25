Роботы выращивают кукурузу во Франции

Компания Agreen Culture запустила проект «Challeng Centeol» .

В своём эксперименте они пытаются вырастить кукурузу на площади в 50 гектаров. Особенность такого хозяйства в том, что за посев, уход и удобрения отвечают три полностью автономных робота. Участие человека необходимо только на этапе уборки урожая.

Роботы Centeol весят 300 килограмм и работают от дизельных двигателей. Вместо колёсной базы у них гусеницы, чтобы свести к минимуму давление на почву.

В апреле 2018 года они приступили к автономной работе. После оценки качества и состава почвы, роботы стали культивировать только те части земли, где посажено растение. Точность работы каждого устройства до 10 миллиметров.

Потом он добавлял удобрения в борозды, опираясь на карты анализа почвы. Остальные «работники» сеяли зерно. Скорость посадки составляет около восьми километров в час. Позже, во время роста кукурузы, роботы проведут прополку, а затем, при участии человека, соберут созревший урожай.