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Роботы выращивают кукурузу во Франции

26.05.2018 06:40 — Разное | ОНТ  
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Компания Agreen Culture запустила проект «Challeng Centeol».

В своём эксперименте они пытаются вырастить кукурузу на площади в 50 гектаров. Особенность такого хозяйства в том, что за посев, уход и удобрения отвечают три полностью автономных робота. Участие человека необходимо только на этапе уборки урожая.

Роботы Centeol весят 300 килограмм и работают от дизельных двигателей. Вместо колёсной базы у них гусеницы, чтобы свести к минимуму давление на почву.

В апреле 2018 года они приступили к автономной работе. После оценки качества и состава почвы, роботы стали культивировать только те части земли, где посажено растение. Точность работы каждого устройства до 10 миллиметров.

Потом он добавлял удобрения в борозды, опираясь на карты анализа почвы. Остальные «работники» сеяли зерно. Скорость посадки составляет около восьми километров в час. Позже, во время роста кукурузы, роботы проведут прополку, а затем, при участии человека, соберут созревший урожай. 

 
 
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​Компания Agreen Culture запустила проект «Challeng Centeol».
 
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