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На машине по Германии: занимаем правый ряд на трассе и не забываем помыть авто

26.05.2018 07:13 — Разное | Tut.by  
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В Германию из Беларуси мы чаще всего доезжаем по автобану А2. На территории Польши он платный, а вот в Германии — уже нет. Здесь начинается рай для любителей езды на максимальной скорости. Но полиция — строже некуда. Изучаем секреты путешествий по немецким дорогам вместе со Степаном, менеджером крупного производства. В Германии он бывает едва ли не чаще, чем в Беларуси.

В еврозону мы въехали через Польшу. Как удобнее это сделать, мы уже писали.

Где заправляться?


В мае цены на топливо в Германии были такими: бензин 95 — 1.41 евро, бензин 98 — 1.58 евро, дизель — 1.22 евро.

— В Германии цена на бензин практически везде одинаковая. Есть какие-то небольшие заправки, у которых цена может быть на 1−2 цента меньше для постоянных клиентов. Нужно год у них заправляться, чтобы иметь какую-то ощутимую выгоду. Я пользуюсь любыми заправки крупных сетей — Shell, Aral, — рассказывает Степан. — Там чистые туалеты, а если ты покупаешь кофе, можно получить тикет и бесплатно воспользоваться душем-туалетом. А так это стоит 50 центов. На автобане такие крупные заправки расположены на расстоянии 40−60 км. Но если прозевал и бензин заканчивается, всегда можно свернуть в первый попавшийся городок или поселок — там обязательно будет заправка.

Дороги и манеры

Все дороги в Германии бесплатные. По автобанам — знаменитый «безлимит», то есть максимальная скорость не ограничена и зависит только от возможностей автомобиля. Но есть участки с ограничением 120 км/ч. На участках с ремонтом скорость снижается до 60 км/ч. В населенных пунктах скорость ограничена 50 км/ч, вне городов — 100 км/ч. На автобанах рекомендуемая скорость составляет 130 км/ч.


— Не всегда есть возможность ехать быстро. Есть такой период времени — work traffic. Это время, когда все едут с работы, поток плотный, особо не разгонишься. В выходные дни и отпускной сезон тоже все забито караванерами. Но в будние дни можно и разогнаться. Самое главное на автобане — ты должен ехать всегда с правой стороны. Обязан, даже если идешь 250. За езду в левой полосе при свободных правых быстро дадут штраф. Этого в Беларуси не понимают.

Если образуется пробка, авария, когда из трех полос дорога переходит на две или из двух полос — в одну, то всегда грамотно работает правило «замок-молния». Причем если видишь, что твой ряд заканчивается, то не надо тут же ломиться в соседний ряд. Нужно подъехать почти к самому препятствию и потом через одну машину все проезжают. Если на дороге с тремя полосами произошла авария и образовалась пробка, то первые две полосы держатся правее, а третья — левее, чтобы освободить место для скорой и спасателей.

Полиция и штрафы


— Скрытого полицейского патрулирования я не видел. Там в основном все камерами фиксируется. Превысил — фото, счет. На красный проехал — то же самое. Если ты едешь с иностранными номерами, тебя может остановить таможенная служба. У них машина в раскраске, они опережают тебя, ведут до ближайшего съезда и проверяют документы, чтобы машина не была в угоне. Например, под Гамбургом часто такой патруль стоит.

Размеры штрафов в Германии часто корректируются и зависят от многих факторов, так что перед поездкой лучше всего ознакомиться с актуальными цифрами в каталоге штрафов. Знайте, что в населенных пунктах карается превышение даже до 10 км/ч — это мелкое нарушение «стоит» 15 евро. Создание помех скорой и спасательным службам может обойтись в 320 евро. Стоянка на местах для инвалидов наказывается штрафом 35 евро, разговор по телефону — 100 евро.

— Одно из грубых нарушений на автобане — опережение справа. За это можно получить штраф 250 евро. Замечу еще, что если ты наглеешь, немцы тебя могут притормозить, поучить. За грязную машину могут запросто оштрафовать. Поезжай на мойку — потом двигайся дальше. Чаще всего так штрафуют фуры, которые едут издалека. Если ты иностранец, то штраф оплачивается на месте. Поэтому правило простое: если нет денег — не нарушай.

Парковки в городе

— В маленьких городах парковка условно бесплатная в центре. Если ты паркуешься в городе, час можно бесплатно стоять. У тебя должны быть в машине пластиковые или картонные «часы» — индикатор. Они продаются на любой заправке. Выставляешь на них время, когда припарковался, и выкладываешь на панель, под стекло. Потом контролер смотрит: если прошел час, а водителя нет — выписывает штраф. Если часов нет, то даже при парковке на пять минут это уже считается нарушением. Это штраф.


Если стоит паркомат, то действия стандартные: оплачиваешь предполагаемое время стоянки и квитанцию кладешь под лобовое стекло. Величина штрафа за парковку зависит от того, на чьей земле ты припарковался. Если частная — то штраф небольшой, около 5 евро. Если государственная — можно заплатить до 30 евро.

— В больших городах, например, в Гамбурге, где я часто бываю, на подземной парковке можно за 3 часа девять евро потратить. Но в среднем час стоит 1,5 евро. Если машина припаркована так, что мешает, то ее эвакуируют. В остальных случаях — только квитанция под стекло. Но если у тебя белорусские номера, то эта квитанция ничего не значит. По фотофиксации штрафы за скорость тоже в Беларусь не придут. Во всяком случае со мной такого не было. Но это не значит, что можно «летать» под камерами. Если поймает полицейский — мало не покажется.

Связь и интернет

Сейчас на территории Германии действуют четыре мобильных оператора, но они находятся в процессе объединения в тройку: Deutsche Telekom, Vodafone, O2, E-Plus. Как и в Польше, в Германии можно купить pre-paid-пакет для интернета и голосовой связи. Но зарегистрировать сим-карту можно только в офисе оператора, так как для этой процедуры необходим паспорт. Средняя стоимость пакета — около 10 евро. Пополнить счет можно любой суммой.

Два основных вида пакетов для интернета — на сутки или на месяц. Суточный можно купить за 3 евро с трафиком 500 мб. Самый дешевый тариф на месяц — 9 евро за 1 гб. У Orange есть тариф с 3 Гб интернета за 15 евро в месяц.

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Германия - это безлимитные автобаны и строгая полиция. А какие еще особенности есть на немецких дорогах? Разбираемся в нашем гиде автопутешественника.
 
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