Девушки раздеваются и себя обсыпают блестками. Тренд glitterbooty в инстаграме

В инстаграме стал популярен хештег #glitterbooty, который дословно можно перевести как «блестящая попа». Под этим хештегом девушки со всего мира публикуют фотографии определенной части своего тела, заранее покрывая ее глиттером и украшениями. Компании по производству блесток считают, что блестящие девушки — это именно то, что люди хотят видеть и заполучить. Между тем, #glitterbooty уже стал трендом.

Публикация от THE GYPSY SHRINE (@thegypsyshrine) 9 Май 2018 в 1:27 PDT

У тренда есть достаточно длинная история, которая начинается с компании The Gypsy Shrine — магазина декоративных блесток и камней. На своей странице в инстаграме компания рассказала, как в начале 2018 года девушка по имени София Морено украсила свое тело глиттером от The Gypsy Shrine и стала одним из ярких гостей фестиваля Sahara Desert. У решения Софии было объяснение: для фестиваля она нарядилась русалкой.

«Фото Софии Морено — это то, с чего началась тенденция. Оно неплохо распространилось».

Фотография набрала две тысячи лайков на странице девушки, пять тысяч в аккаунте компании и стала первой в череде тренда #glitterbooty. Об этом журналу Vice рассказала менеджер по маркетингу The Gypsy Shrine — Катрина Людер. Увлечение блогеров блестящим флешмобом приносит компании прибыль и рекламу, поэтому ее сотрудники заинтересованы в распространении тренда.

Компания старалась популяризировать тренд и предложила Софии сделать фотографию с блестками на груди, но она была менее известна, чем оригинал, считает Людер.

Публикация от Sophia Moreno (@sophiamoreno7) 23 Фев 2018 в 1:38 PST

«Мы пробуем разное, чтобы сделать тренд еще более сумасшедшим»

#glitterbooty повезло больше — в конце мая в инстаграме можно найти уже более 1700 публикаций с этим хештегом. Некоторое время назад они стали разнообразнее, так как кроме блесток девушки стали использовать и накладные драгоценности.

Публикация от Thrillseeker Hydration Packs (@thrillseekerofficial) 23 Апр 2018 в 6:19 PDT

Не меньший вклад в тренд внесла и австралийская компания Glitoris. Ее директор Али Гэй построил свой бизнес вокруг фестивалей — компания занимается оформлением ярких образов для крупных мероприятий.

«Мы с готовностью заключаем контракты и обеспечиваем блеск»

Али отмечает, что когда люди видят его украшения, они готовы пойти на все, чтобы заполучить такое оформление для тела.

Кроме того, на некоторых мероприятиях блестки помогают бороться со стеснением и неловкостью, считает Али. Если нанести достаточно плотный слой украшений, то он создаст у человека иллюзию одежды, даже если тот будет в купальнике или очень коротких шортах.

Публикация от JFR.se (@jfrse) 14 Май 2018 в 12:35 PDT

Они такие: «Я хочу это!» Блестящая грудь, блестящая попа, безусловно, стали тем, на что люди хотят посмотреть и заполучить

Некоторые люди не ограничиваются частью тела и покрывают себя блестками целиком.

А другие не боятся испачкать одежду.

Испробовать тренд на себе не составит труда. Блогеры и компании уже давно снимают видео о том, как нанести блестки на тело. Например, использовать обыкновенную кисточку — глиттер сам пристанет к коже.

Публикация от Glitoris. (@glitorisglit) 31 Июл 2017 в 3:07 PDT