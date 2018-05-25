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Торжественное собрание в честь юбилея пограничной службы, взрыв пролета моста через Припять и 85-летие Большого театра. Главное за пятницу

26.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Выходные обещают быть по-летнему теплыми и в основном без осадков.  А значит, есть все предпосылки к тому, чтобы отлично отдохнуть. Пока же предлагаем вашему вниманию традиционный обзор главных событий дня.

Главное


Александр Лукашенко поздравил Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллу II с национальным праздником - Днем Независимости. «Убежден, что политические и торгово-экономические отношения между нашими странами имеют большой потенциал для дальнейшего успешного развития», - говорится в поздравлении.

Фото: БЕЛТА

Также в пятницу Глава государства удостоил государственных наград 15 пограничников Беларуси и выразил уверенность, что личный состав органов пограничной службы приложит все силы, опыт и мастерство для обеспечения стабильности и порядка на государственной границе. Поздравление по случаю 100-летия пограничной службы было озвучено государственным секретарем Совета Безопасности Беларуси Станиславом Засем на торжественном собрании во Дворце Республики. «Проявляя бдительность и профессионализм, вы обеспечиваете надежную преграду современным вызовам и угрозам пограничной безопасности, принимаете все необходимые меры для защиты рубежей нашего государства», - сказал Президент.

В Минске в честь 100-летия пограничной службы открыли памятный знак «Стражам границы всех поколений»

В Беларуси определены практические механизмы для предотвращения и профилактики применения запрещенных в спорте веществ и методов, а также меры ответственности за нарушение антидопинговых правил. Соответствующий Указ № 201 «О противодействии допингу в спорте» Александр Лукашенко подписал 24 мая. В этом материале мы искали ответы на некоторые ключевые вопросы, касающиеся антидопинговой темы. 

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» к 2021 году произведет продукции на общую сумму не менее 1 миллиарда долларов. Об этом Андрей Кобяков рассказал в интервью «Синьхуа». «Что касается оценки наших ожиданий от парка, то к 2021 году планируем комплексное освоение территории первого этапа площадью 850 га. К 2021 году ожидаем достичь следующего эффекта: порядка $1 млрд накопленных инвестиций с момента создания парка, 100 резидентов, стоимость произведенной продукции не менее $1 млрд, около 7 тысяч дополнительных рабочих мест», - сказал Премьер-министр Беларуси.

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В Минтрансе России разъяснили порядок бесплатного проезда болельщиков ЧМ по футболу и въезда автобусов в города чемпионата
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и глава МИД России Сергей Лавров в начале следующей недели должны подписать межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия, сообщила пресс-служба МИД Беларуси. Данное соглашение готовилось с учетом того, что в июне-июле наши соседи будут принимать чемпионат мира по футболу, при этом многие болельщики отправятся в Россию транзитом через Беларусь. Планируется, что соглашение будет подписано во время рабочего визита Сергея Лаврова в Беларусь 28-29 мая. Кроме того, пройдут переговоры. 



Повышенное внимание в пятницу к себе опять притягивало Полесье. Там взорвали аварийный пролет моста через Припять между Житковичами и Туровом, на месте которого установят металлическое пролетное строение. Для того чтобы провести демонтаж понадобилось более тонны взрывчатки. И выглядело все очень эффектно. 

Худолеев: взрывотехники достойно справились с демонтажем аварийного пролета моста через Припять
Калькулятор расчета пенсии на Национальном интернет-портале социальной защиты пользуется спросом. Об этом проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты. Национальный интернет-портал социальной защиты работает в тестовом режиме с лета минувшего года. Он был разработан для повышения эффективности взаимодействия органов и организаций социальной защиты с населением. На нем представлена информация, электронные услуги и сервисы, относящиеся к социально-трудовой сфере. Особым спросом у посетителей сайта пользуется услуга «Пенсионный калькулятор». Суть в том, что по заданным параметрам можно онлайн примерно рассчитать, какой будет пенсия.

Фото: Виталий Гиль

Эксперимент по дистанционному съему показаний групповых приборов учета расхода воды начинается в Минске. Об этом сообщил директор КУП «Минскводоканал» Олег Аврутин. «Уже начали среди сотовых операторов эксперимент, они предоставили 32 разработанных ими прибора группового учета, на которых отработаем технологию передачи данных. Начинаем их монтировать. Если все получится, продолжим развивать это направление», - сказал он. Об экономической стороне вопроса эксперимента пока говорить преждевременно.

С 1 июня в Беларуси подорожают сигареты

При нынешних мировых ценах на нефть автомобильное топливо в Беларуси подорожает, сообщил в интервью БЕЛТА председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко. «С учетом сегодняшней стоимости барреля предстоит повышение цен на автомобильное топливо, но повторюсь, это будет идти синхронно с Российской Федерацией, практически на 24%», - сказал он. Отвечая на вопрос, продолжится ли повышение цен минимальным шагом - на 1-2 копейки, Игорь Ляшенко отметил, что вряд ли Правительство изменит данный режим. 

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Мир российского шоу-бизнеса стоит на ушах. Обсуждается заявление фронтмена группировки «Ленинград» Сергея Шнурова о разводе со своей третьей женой Еленой (Матильдой) Мозговой. Об этом музыкант написал у себя в Instagram. Он отметил, что это решение было обоюдным, и расходятся они с большим сожалением, но с любовью и благодарностью друг к другу. Также музыкант попросил журналистов не нарушать личное пространство их пары. 

Фото: ТАСС

Жена Сергея Шнурова о разводе: мне нелегко комментировать

Тем временем в США в топах тема Харви Вайнштейна, которого сначала арестовали, а затем отпустили под залог в размере 1 миллиона долларов. Знаменитому голливудскому продюсеру предъявили обвинения в изнасиловании и других криминальных действиях сексуального характера. Он добровольно пришел в полицейский участок, после чего был доставлен в суд.

Фото: Павел Чуйко

У школьников впереди летние каникулы. Для привлечения внимания к безопасности детей на дороге, повышения бдительности водителей и родителей Госавтоинспекция 25 мая начала специальное комплексное мероприятие «Внимание - дети!», которое продлится по 5 июня. В эти дни все водители независимо от времени суток обязаны передвигаться с включенными фарами или дневными ходовыми огнями (за невыполнение требования автомобилистам грозит штраф до двух базовых величин). Запланирован ряд профилактических мероприятий для детей и подростков: творческие конкурсы, викторины, олимпиады, встречи, акции.

Напоминает о том, как себя нужно вести в подземке, и пресс-служба Минского метрополитена. Однако время от времени там происходят резонансные инциденты. Например, в пятницу много шума наделало сообщение о том, что на станции метро «Восток» 13-летний подросток спрыгнул с платформы на пути, чтобы поднять упавший туда мобильный телефон. К счастью, мальчика не ударило током от контактного рельса с высоким напряжением. Однако все могло закончиться и трагически.

А вот минчанину, который, по предварительной версии, решил сделать яркое селфи на опоре ЛЭП 110 кВ «Колядичи - ТЭЦ-4», повезло меньше. Парень с обширными ожогами в реанимации

Фото: ГКСЭ

В Гродно четырехлетний ребенок выпал с третьего этажа, пока взрослые распивали алкоголь. Следователи осмотрели место происшествия, опросили жильцов дома. Выяснилось, что мальчик вместе с мамой находился в гостях. Взрослые употребляли спиртные напитки, не обращая внимания на ребенка, что и привело к несчастью. Ребенок находится в медикаментозной коме на искусственной вентиляции легких. А содержание алкоголя в крови его матери составило 2,6 промилле… 

Отметился информационный день и рядом других новостей, в которых фигурируют несовершеннолетние. В Витебске расследуется уголовное дело об особо злостном хулиганстве: 49-летний мужчина, ехавший в трамвае, беспричинно, из хулиганских побуждений, схватил 16-летнего парня за волосы, достал нож и порезал его

А в Минске пропали двое школьников: один после школы, а второй – перед уроками. Дмитрий Кореневский найден в районе ресторана быстрого питания вблизи станции метро «Немига». Что с Александром Артимовичем, пока не известно. 
 
Фото: news38.de

Один человек погиб и еще четыре пострадали в ДТП с фурами, которое случилось возле немецкого Брауншвейга. По предварительной информации, погибший мужчина – гродненец, который работал в Польше.

В Минске начался суд по еще одному делу в отношении бывшего гендиректора Банковского процессингового центра Геннадия Зубарева. По новому эпизоду взяточничества свою вину он признает в полном объеме.

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В честь своего 85-летнего юбилея Национальный академический Большой театр оперы и балета устроил День открытых дверей. С 12.00 в течение четырех часов по театру бродили длиннохвостые экскурсии самых любопытных минчан и гостей города. По предварительным подсчетам, театр в этот день посетили не менее четырех тысяч человек, которые успели записаться на экскурсию и пройти его снизу вверх, до самой крыши - а это 11-й этаж. Среди гостей театра оказались и наши корреспонденты.

Фото: Евгений Колчев

В Минске назвали победителей III Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus. Накалу борьбы среди более чем 300 участников - учащихся, студентов, молодых рабочих из всех регионов - по 37 профессиям могли позавидовать и иные спортивные соревнования. Еще бы, ведь главная награда: возможность представить Беларусь на международном чемпионате WorldSkills в Казани. Это, впрочем, еще впереди. А мы отыскали победителей первого состязания WorldSkills Belarus, чтобы узнать, как сложилась их судьба, каких профессиональных высот удалось достичь и помогло ли им в этом участие в конкурсе.

Впереди - сезон отпусков. Долгожданный отдых просто обязан пройти идеально и зарядить энергией на весь год. Но получается так, к сожалению, не всегда - от непредвиденных неприятностей ведь не застрахуешься. Задержание на границе, утеря документов, внезапная болезнь - белорусы рассказали о своих не самых удачных вояжах. А корреспондент «Рэспублікі» разбиралась, как не поддаться панике и куда обращаться в экстремальной ситуации.

Летнего вам настроения!
 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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