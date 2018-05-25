Торжественное собрание в честь юбилея пограничной службы, взрыв пролета моста через Припять и 85-летие Большого театра. Главное за пятницу

Александр Лукашенко поздравил Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллу II с национальным праздником - Днем Независимости. «Убежден, что политические и торгово-экономические отношения между нашими странами имеют большой потенциал для дальнейшего успешного развития», - говорится в поздравлении.
Также в пятницу Глава государства удостоил государственных наград 15 пограничников Беларуси и выразил уверенность, что личный состав органов пограничной службы приложит все силы, опыт и мастерство для обеспечения стабильности и порядка на государственной границе. Поздравление по случаю 100-летия пограничной службы было озвучено государственным секретарем Совета Безопасности Беларуси Станиславом Засем на торжественном собрании во Дворце Республики. «Проявляя бдительность и профессионализм, вы обеспечиваете надежную преграду современным вызовам и угрозам пограничной безопасности, принимаете все необходимые меры для защиты рубежей нашего государства», - сказал Президент.
В Беларуси определены практические механизмы для предотвращения и профилактики применения запрещенных в спорте веществ и методов, а также меры ответственности за нарушение антидопинговых правил. Соответствующий Указ № 201 «О противодействии допингу в спорте» Александр Лукашенко подписал 24 мая. В этом материале мы искали ответы на некоторые ключевые вопросы, касающиеся антидопинговой темы.
Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» к 2021 году произведет продукции на общую сумму не менее 1 миллиарда долларов. Об этом Андрей Кобяков рассказал в интервью «Синьхуа». «Что касается оценки наших ожиданий от парка, то к 2021 году планируем комплексное освоение территории первого этапа площадью 850 га. К 2021 году ожидаем достичь следующего эффекта: порядка $1 млрд накопленных инвестиций с момента создания парка, 100 резидентов, стоимость произведенной продукции не менее $1 млрд, около 7 тысяч дополнительных рабочих мест», - сказал Премьер-министр Беларуси.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и глава МИД России Сергей Лавров в начале следующей недели должны подписать межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия, сообщила пресс-служба МИД Беларуси. Данное соглашение готовилось с учетом того, что в июне-июле наши соседи будут принимать чемпионат мира по футболу, при этом многие болельщики отправятся в Россию транзитом через Беларусь. Планируется, что соглашение будет подписано во время рабочего визита Сергея Лаврова в Беларусь 28-29 мая. Кроме того, пройдут переговоры.
Калькулятор расчета пенсии на Национальном интернет-портале социальной защиты пользуется спросом. Об этом проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты. Национальный интернет-портал социальной защиты работает в тестовом режиме с лета минувшего года. Он был разработан для повышения эффективности взаимодействия органов и организаций социальной защиты с населением. На нем представлена информация, электронные услуги и сервисы, относящиеся к социально-трудовой сфере. Особым спросом у посетителей сайта пользуется услуга «Пенсионный калькулятор». Суть в том, что по заданным параметрам можно онлайн примерно рассчитать, какой будет пенсия.
При нынешних мировых ценах на нефть автомобильное топливо в Беларуси подорожает, сообщил в интервью БЕЛТА председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко. «С учетом сегодняшней стоимости барреля предстоит повышение цен на автомобильное топливо, но повторюсь, это будет идти синхронно с Российской Федерацией, практически на 24%», - сказал он. Отвечая на вопрос, продолжится ли повышение цен минимальным шагом - на 1-2 копейки, Игорь Ляшенко отметил, что вряд ли Правительство изменит данный режим.
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У школьников впереди летние каникулы. Для привлечения внимания к безопасности детей на дороге, повышения бдительности водителей и родителей Госавтоинспекция 25 мая начала специальное комплексное мероприятие «Внимание - дети!», которое продлится по 5 июня. В эти дни все водители независимо от времени суток обязаны передвигаться с включенными фарами или дневными ходовыми огнями (за невыполнение требования автомобилистам грозит штраф до двух базовых величин). Запланирован ряд профилактических мероприятий для детей и подростков: творческие конкурсы, викторины, олимпиады, встречи, акции.
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