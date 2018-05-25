|
Минчанин попал в реанимацию после селфи на опоре ЛЭП
26.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
В результате своего поступка парень получил обширные ожоги и был доставлен в отделение реанимации одной из больниц.
РУП «Минскэнерго»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате своего поступка парень получил обширные ожоги и был доставлен в отделение реанимации одной из больниц. РУП «Минскэнерго» напоминает, что...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)