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В Ганцевичском районе пьяный парень сжег остановку

26.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Официальный представитель УВД Бреcтского облисполкома Илья Помин прокомментировал: 

- Инцидент произошел еще 7 мая. Житель деревни Остров Ганцевичского района 2000 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег остановочный пункт в деревне Локтыши. На момент совершения преступления парень был несовершеннолетним. Ущерб составил 1166 рублей.

Кстати, молодой человек состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Максимальное наказание предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет.


 
 
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Официальный представитель УВД Бреcтского облисполкома Илья Помин прокомментировал:  - Инцидент произошел еще 7 мая. Житель деревни Остров Ганцевичского...
 
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