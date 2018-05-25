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В Ганцевичском районе пьяный парень сжег остановку
26.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Официальный представитель УВД Бреcтского облисполкома Илья Помин прокомментировал:
- Инцидент произошел еще 7 мая. Житель деревни Остров Ганцевичского района 2000 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег остановочный пункт в деревне Локтыши. На момент совершения преступления парень был несовершеннолетним. Ущерб составил 1166 рублей.
Кстати, молодой человек состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Максимальное наказание предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет.
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Официальный представитель УВД Бреcтского облисполкома Илья Помин прокомментировал: - Инцидент произошел еще 7 мая. Житель деревни Остров Ганцевичского...
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