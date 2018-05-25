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Гороскоп на 26 мая

26.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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КОЗЕРОГ  (Capricornus, 22.XII—20.I)
Заботы всего дня будут сопряжены с решительными действиями. Не бойтесь столкновений или проблем, связанных с непорядочностью партнера. Вы сумеете достаточно ясно и четко разобраться в ситуации и найти верное решение. Доверьтесь интуиции.

ВОДОЛЕЙ  (Aquarius, 21.I—19.II)
Тяжелый, пассивный день. У чувствительных в эмоциональном плане Водолеев не исключена беспричинная тоска. Следует остерегаться того, что из-за своей мягкости вы можете быть вовлечены в ненужные споры, которые испортят настроение на весь день. Вторая половина дня может оказаться очень тяжелой. Не исключены ссоры, скандалы или травмы.

РЫБЫ  (Pisces, 20.II—20.III)
День символизирует провокации и внешнюю агрессию. Постарайтесь завершить до этого дня все дела, так как вероятны неожиданные проблемы, которые притормозят вашу деятельность. У многих Рыб вырастет объем трат. Вероятны финансовые потери. В семьях возможны хлопоты и траты, связанные с запросами детей.

ОВЕН  (Aries, 21.III—20.IV)
Заботы всего дня будут сопряжены с неурядицами или недоразумениями в общении, которые потребуют от вас решительных и неординарных действий. Правда, эти меры не слишком одобрит ваше окружение, но пусть вас это не останавливает — доверьтесь интуиции.

ТЕЛЕЦ  (Taurus, 21.IV—21.V)
День, благоприятный для планирования, социальных контактов или эмоциональных привязанностей и знакомств, которые будут носить долговременный характер и могут впоследствии стать фундаментом для продвижения по службе или финансовых поступлений. День благоприятен для командировок и путешествий: впереди ждут удача, приключения, творческие, личные или деловые победы. Вдали от дома откроются новые перспективы — спешите воспользоваться этой возможностью.

БЛИЗНЕЦЫ  (Gemini, 22.V—21.VI)
Возрастают духовные, творческие, сексуальные возможности. Появляется возможность переосмыслить накопленный опыт и наметить планы на будущее. День, благоприятный для планирования, социальных контактов или эмоциональных привязанностей. Новые знакомства будут носить долговременный характер и могут впоследствии стать фундаментом для продвижения по службе или финансовых поступлений.

РАК  (Cancer, 22.VI—22.VII)
День, благоприятный для командировок, путешествий. Если сегодня вам предложат поездку, соглашайтесь: в пути ждут удача, приключения, творческие, личные или деловые победы. Вдали от дома откроются новые перспективы — спешите воспользоваться этой возможностью.

ЛЕВ  (Leo, 23.VII—23.VIII)
Заботы всего дня будут сопряжены с неурядицами или недоразумениями в сфере профессиональной деятельности. Финансовое положение крайне неустойчиво: ваши представления не соответствуют реальному положению дел. Вероятно, любое дело потребует от вас гораздо больше усилий и времени, чем вы предполагали, причем результаты могут оказаться более чем сомнительными. В данном случае ваше упорство в достижении цели может обернуться против вас.

ДЕВА  (Virgo, 24.VIII—23.IX)
Заботы всего дня будут сопряжены с решительными действиями. Правда, эти действия не слишком одобрят ваши близкие, в отношениях с которыми, возможно, назревает конфликтная ситуация. Во второй половине дня вам не удастся избежать ссор и недоразумений. Помните, что любовь и терпение — залог мира и покоя в семье.

ВЕСЫ  (Libra, 24.IX—23.X)
Энергетически мощный день, благоприятный для активности в сфере коммерции. В первой половине дня не исключены вспыльчивость, жажда деятельности, беспричинная тоска. Во второй половине дня благоприятны контакты и деловые встречи, оформление документов и крупное вложение капитала. Не исключено, что вам удастся улучшить свое финансовое положение. В семье вероятны недоразумения, возникшие из-за опрометчивых обещаний.

СКОРПИОН  (Scorpius, 24.X—22.XI)
Неблагоприятный день обмана, иллюзий. Существует опасность клеветы и недоброжелательства. Не приближайте к себе ненадежных людей. Даже многолетняя дружба не может быть основанием для доверия к непорядочному человеку. Внимательно отнеситесь к своему здоровью. Во избежание проявления хронических заболеваний примите профилактические меры. Полезны водные процедуры, утренние и вечерние прогулки.

СТРЕЛЕЦ  (Sagittarius, 23.XI—21.XII)
День, благоприятный для планирования, социальных контактов или эмоциональных привязанностей. Позитивные тенденции не позволят эмоциям выйти из-под контроля. Вероятно, для достижения цели придется проявить все ваше обаяние — новые знакомства могут впоследствии стать фундаментом.


 
Теги: знакомства
 
 
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КОЗЕРОГ  (Capricornus, 22.XII—20.I) Заботы всего дня будут сопряжены с решительными действиями. Не бойтесь столкновений или проблем, связанных с непорядочностью...
 
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