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Жена Сергея Шнурова о разводе: мне нелегко комментировать
26.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
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«Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил», - написала Матильда.
О том, что он разводится,
По словам пресс-секретаря и гитариста группировки «Ленинград» Дмитрия Гугучкина,
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Фото: ТАСС «Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо...
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