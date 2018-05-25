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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Двукратная чемпионка Европы по плаванию Самульски скончалась на 34-м году жизни Фото: AFP В последние годы она боролась с онкологическим заболеванием брюшной полости. Но справиться с раком так и не смогла. В свое время пловчиха...

В последние годы она боролась с онкологическим заболеванием брюшной полости. Но справиться с раком так и не смогла.В свое время пловчиха завоевала два золота, два серебра и одну бронзу на чемпионатах Европы и два серебря и одну бронзу на ЧМ. Два раза выступала на Олимпийских играх: в 2000-м и 2008-м годах.