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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГПК планирует отказаться от бумажных пропусков в погранзону Фото: БЕЛТА Он сказал, что 1 марта запущена система электронной подачи заявлений на выдачу пропусков в пограничную зону и пограничную полосу. А в будущем,...

Он сказал, что 1 марта запущена система электронной подачи заявлений на выдачу пропусков в пограничную зону и пограничную полосу. А в будущем, причем не самом отдаленном, Госпогранкомитет хочет отказаться от пропусков на бумажных носителях. Таким образом, административные процедуры будут осуществляться в электронном виде., - сказал Анатолий Лаппо.При транзите через пограничную зону иностранцам разрешат останавливаться и посещать объекты придорожного сервиса. Также глава ГПК проинформировал, что к исключенным из пограничной зоны санаториям и другим местам массового отдыха будет предусмотрен транзит без получения пропусков., - отметил он.