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ГПК планирует отказаться от бумажных пропусков в погранзону
26.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
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Он сказал, что 1 марта запущена система электронной подачи заявлений на выдачу пропусков в пограничную зону и пограничную полосу. А в будущем, причем не самом отдаленном, Госпогранкомитет хочет отказаться от пропусков на бумажных носителях. Таким образом, административные процедуры будут осуществляться в электронном виде. «Работаем над упрощением порядка пребывания в погранзоне, в частности, над расширением перечня документов на право нахождения на режимной территории для граждан Беларуси и над изменением порядка транзита. Мы планируем добавить к перечню водительское, служебное удостоверения, военный билет и некоторые другие», - сказал Анатолий Лаппо.
При транзите через пограничную зону иностранцам разрешат останавливаться и посещать объекты придорожного сервиса. Также глава ГПК проинформировал, что к исключенным из пограничной зоны санаториям и другим местам массового отдыха будет предусмотрен транзит без получения пропусков. «Это создаст удобство и туристам, и нашим гражданам», - отметил он.
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Фото: БЕЛТА Он сказал, что 1 марта запущена система электронной подачи заявлений на выдачу пропусков в пограничную зону и пограничную полосу. А в будущем,...
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