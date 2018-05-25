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Четырехлетний мальчик, выпавший из окна многоэтажного дома в Гродно, находится в коме
26.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Фото: ГКСЭ
Давать какие-либо прогнозы относительно выздоровления ребенка медик не стал. «Это зависит от того, как будет развиваться отек головного мозга. Потому что травмы очень серьезные», — сказал он.
Малыш выпал из окна квартиры на третьем этаже 24 мая ориентировочно в 21.30. Взрослые в этот момент употребляли спиртные напитки.
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СТВ сообщил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Гродненской областной детской клинической больницы Александр Клочко. У мамы выпавшего из...
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