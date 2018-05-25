|
Худолеев: взрывотехники достойно справились с демонтажем аварийного пролета моста через Припять
26.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
По его словам, работа, которую требовалось провести, уникальна. Однако взрывотехники достойно справились с ней.
Первый замминистра транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в свою очередь проинформировал, что движение по новому мосту должно быть открыто к 7 ноября. Подрыв пролетного строения — это составляющая производственного плана и графика.
Фото:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)