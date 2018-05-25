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Подростка, который пропал в Минске после школы, нашли возле ресторана быстрого питания
26.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
24 мая около 15.00 Дмитрий Кореневский покинул среднюю школу № 76, которая находится на улице Беломорской, и ушел в неизвестном направлении. СМИ облетела ориентировка.
Мальчика нашли недалеко от ресторана быстрого питания вблизи станции метро ««Немига». Школьник был передан сотрудникам ИДН, которые в свою очередь связались с родителями ребенка и провели с ними разъяснительную беседу.
Также сегодня была распространена информация о розыске без вести пропавшего учащегося 8-го класса СШ № 183 Минска Александра Артимовича 2002 года рождения, который 22 мая в 07.20 ушел в школу и не вернулся. С приметами этого мальчика вы можете ознакомиться
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24 мая около 15.00 Дмитрий Кореневский покинул среднюю школу № 76, которая находится на улице Беломорской, и ушел в неизвестном направлении. СМИ облетела...
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