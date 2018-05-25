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В Минске начинается эксперимент по дистанционному снятию данных со счетчиков воды
26.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
По его словам, этот шаг даст возможность уйти от большого объема аналитической работы. «Уже начали среди сотовых операторов эксперимент, они предоставили 32 разработанных ими прибора группового учета, на которых отработаем технологию передачи данных. Начинаем их монтировать. Если все получится, продолжим развивать это направление», — цитирует Олега Аврутина информационное агентство.
Об экономической стороне вопроса Олег Аврутин пока предпочитает не говорить, так как сейчас это было бы преждевременным. «Хотя бы два месяца посмотрим, как проходят данные, какой объем трафика. Потому что это первый опыт. Даже коробочки приборов были собраны вручную», — сказал директор КУП «Минскводоканал».
Олег Аврутин отметил, что предприятием проводится системная работа, направленная на то, чтобы снизить потери и неучтенный расход воды.
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По его словам, этот шаг даст возможность уйти от большого объема аналитической работы. «Уже начали среди сотовых операторов эксперимент, они предоставили 32...
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