В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске начинается эксперимент по дистанционному снятию данных со счетчиков воды По его словам, этот шаг даст возможность уйти от большого объема аналитической работы. «Уже начали среди сотовых операторов эксперимент, они предоставили 32...

По его словам, этот шаг даст возможность уйти от большого объема аналитической работы.— цитирует Олега Аврутина информационное агентство.Об экономической стороне вопроса Олег Аврутин пока предпочитает не говорить, так как сейчас это было бы преждевременным.— сказал директор КУП «Минскводоканал».Олег Аврутин отметил, что предприятием проводится системная работа, направленная на то, чтобы снизить потери и неучтенный расход воды.