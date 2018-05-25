Фото:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Предполагаемый захват заложников недалеко от Лондона оказался рядовым инцидентом Фото: ТАСС Сообщается, что полицейские были вызваны на место инцидента после сообщений о том, что в здании в Гринхите находится мужчина во «взволнованном...

Сообщается, что полицейские были вызваны на место инцидента после сообщений о том, что в здании в Гринхите находится мужчина во «взволнованном состоянии». Его отвезли в местную больницу.Информации о том, что в результате инцидента кто-либо пострадал, нет.