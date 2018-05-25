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Предполагаемый захват заложников недалеко от Лондона оказался рядовым инцидентом
26.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
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Сообщается, что полицейские были вызваны на место инцидента после сообщений о том, что в здании в Гринхите находится мужчина во «взволнованном состоянии». Его отвезли в местную больницу.
Информации о том, что в результате инцидента кто-либо пострадал, нет.
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Фото: ТАСС Сообщается, что полицейские были вызваны на место инцидента после сообщений о том, что в здании в Гринхите находится мужчина во «взволнованном...
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