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На выставке в Минске представили редкие архитектурные проекты
26.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Например, на выставке можно увидеть план Центральной площади В.И. Ленина 1948 года архитектора В.И. Гусева, проект застройки Центральной (Октябрьской) площади 1947—1948 годов архитектора А.П. Воинова, альбом эскизных проектов мемориальных памятников И.В. Медведева 1939—1948 годов, эскиз музея Великой Отечественной войны и проект здания музея Янки Купалы И.И. Володько. Представлены также различные проекты застройки площади Свободы архитекторов А.П. Брегмана, С.С. Мусинского, О.Б. Ладыгиной, Е.Л. Заславского и других, а также проекты отдельных зданий, которые не были реализованы…
— Это история Минска, история идей, чувств, которые вкладывали архитекторы в тот или иной уголок, здание. И для современных архитекторов очень важно иметь возможность почувствовать то настроение, дух той эпохи, — декан архитектурного факультета БНТУ Армен Сардаров рассказывает, что буквально каждый месяц обращается в архив с письмом, где излагается просьба разрешить работать в нем магистрантам и аспирантам. Изучать наследие. Тем более что некоторые идеи могут оказаться актуальными и сегодня.
— Вот, допустим, работы Сергея Филимонова — варианты Дворца спорта. Среди них даже эскизные проекты, сделанные шариковой ручкой, что очень трогательно, — Армен Сергеевич отмечает, что все они заслуживают уважения и внимания. Видно, что мастер работал, был полон идей. Хотя, конечно, то здание, которое мы видим сегодня, нам более привычно.
В то же время архивные документы просто незаменимы при реставрационных работах. Недавно, например, к архитекторам в БНТУ за помощью обратился Владимир Гусаков, председатель президиума НАН. Обратил внимание на порталы в здании академии, сделанные в 1970-е годы, которые нарушали архитектуру здания. Не масштабные, облицованные черным, отметил Сардаров:
— После этого мы занялись изучением наследия Иосифа Лангбарда, проектировавшего это здание. Слава богу, оно хранится в архиве. Нашли чертежи, подписанные мастером. В результате первоначальный вид удалось восстановить.
Выставка будет открыта до 24 июня каждую субботу с 11.00 до 19.00. А со среды по пятницу посетить ее смогут только организованные группы (по предварительной записи).
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Фото: Евгений КОЛЧЕВ
Фото: Евгений КОЛЧЕВ
Фото: Евгений КОЛЧЕВ
Фото: Евгений КОЛЧЕВ
Фото: Евгений КОЛЧЕВ
Фото: Евгений КОЛЧЕВ
Фото: Евгений КОЛЧЕВ
Фото: Евгений КОЛЧЕВ
Фото: Евгений КОЛЧЕВ
Фото: Евгений КОЛЧЕВ
Фото: Евгений КОЛЧЕВ
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Например, на выставке можно увидеть план Центральной площади В.И. Ленина 1948 года архитектора В.И. Гусева, проект застройки Центральной (Октябрьской) площади...
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