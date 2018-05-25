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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На выставке в Минске представили редкие архитектурные проекты Например, на выставке можно увидеть план Центральной площади В.И. Ленина 1948 года архитектора В.И. Гусева, проект застройки Центральной (Октябрьской) площади...

Например, на выставке можно увидеть план Центральной площади В.И. Ленина 1948 года архитектора В.И. Гусева, проект застройки Центральной (Октябрьской) площади 1947—1948 годов архитектора А.П. Воинова, альбом эскизных проектов мемориальных памятников И.В. Медведева 1939—1948 годов, эскиз музея Великой Отечественной войны и проект здания музея Янки Купалы И.И. Володько. Представлены также различные проекты застройки площади Свободы архитекторов А.П. Брегмана, С.С. Мусинского, О.Б. Ладыгиной, Е.Л. Заславского и других, а также проекты отдельных зданий, которые не были реализованы…рассказывает, что буквально каждый месяц обращается в архив с письмом, где излагается просьба разрешить работать в нем магистрантам и аспирантам. Изучать наследие. Тем более что некоторые идеи могут оказаться актуальными и сегодня.Армен Сергеевич отмечает, что все они заслуживают уважения и внимания. Видно, что мастер работал, был полон идей. Хотя, конечно, то здание, которое мы видим сегодня, нам более привычно.В то же время архивные документы просто незаменимы при реставрационных работах. Недавно, например, к архитекторам в БНТУ за помощью обратился Владимир Гусаков, председатель президиума НАН. Обратил внимание на порталы в здании академии, сделанные в 1970-е годы, которые нарушали архитектуру здания. Не масштабные, облицованные черным, отметил Сардаров:Выставка будет открыта до 24 июня каждую субботу с 11.00 до 19.00. А со среды по пятницу посетить ее смогут только организованные группы (по предварительной записи).