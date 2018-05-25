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Развод Сергея Шнурова не повлияет на график концертов «Ленинграда»
26.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
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«Все нормально, не переживайте. График группы никак не будет меняться, для этого нет никаких поводов», — сказал он.
Ранее Сергей Шнуров шокировал всех новостью о том, что разводится со своей женой. При этом популярный музыкант попросил не нарушать его и ее личное пространство.
Сергей Шнуров расписался с Еленой (Матильдой) Мозговой в 2010 году. Она стала третьей женой музыканта.
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