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В Минске наградили лучших юристов

26.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Министр юстиции Олег Слижевский особо отметил популярность конкурса: “Мы видим, что интерес к конкурсу среди юридического сообщества растет, как и растет престиж награды”. Слижевский также подчеркнул, что этот конкурс выступает своеобразным стимулом для юристов-ученых и юристов-правоприменителей для совершенствования своей деятельности. В этом году впервые учредили номинацию “Право и медиация”. По мнению руководителя министерства, медиация сегодня как никогда нуждается в популяризации. К сожалению, интерес к такому виду разрешения споров пока не приобрел больших размахов.

Кому достались призы — бронзовые статуэтки? 

В номинации «Суд» лучшей признали Тамару Внукевич, судью Минского городского суда. В номинации «Прокуратура» приз получил авторский коллектив практического пособия «Вопросы уголовного права и процесса в практике опротестования судебных решений по уголовным делам». В номинации «Следствие» лучшим был признан авторский коллектив редакции научно-практического журнала Следственного комитета «Предварительное расследование». В номинации «Исполнительное производство» приз достался авторскому коллективу управления правового обеспечения главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции за книгу «Становление и развитие профессии судебного исполнителя на белорусских землях». Среди адвокатов лучшим был признан Вадим Черепица, председатель Гродненской областной коллегии адвокатов, среди нотариата — Виктория Третьяк, методист отдела по разработке проектов нормативных правовых актов и учебно-методической работе Белорусской нотариальной палаты. Среди научных трудов лучшими признали  три работы. Одна из них принадлежит Ирине Шахрай, доценту кафедры экологического и аграрного права БГУ, и Наталье Шингель, доценту кафедры экологического и аграрного права УО «Белорусский государственный университет». Другая — Сергею Василевичу, старшему прокурору отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генеральной прокуратуры, третий приз достался авторскому коллективу пособия «Международный коммерческий арбитраж». В номинации «Хозяйство и право» лучшим был признан Денис Олейников, адвокат Минской городской коллегии адвокатов. В номинации «Медиация» приз достался авторскому коллективу монографии «Перспективное развитие института медиации в праве Республики Беларусь». В номинации «Право и журналистика» победила Светлана Василевская, корреспондент отдела политической и социальной информации БЕЛТА, а в номинации «Студенческая наука» лучшей признали Марину Мишакову,  преподавателя  юридического колледжа БГУ. 
 
 
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Министр юстиции Олег Слижевский особо отметил популярность конкурса: “Мы видим, что интерес к конкурсу среди юридического сообщества растет, как и растет...
 
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