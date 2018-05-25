В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске наградили лучших юристов Министр юстиции Олег Слижевский особо отметил популярность конкурса: “Мы видим, что интерес к конкурсу среди юридического сообщества растет, как и растет...

особо отметил популярность конкурса:Слижевский также подчеркнул, что этот конкурс выступает своеобразным стимулом для юристов-ученых и юристов-правоприменителей для совершенствования своей деятельности. В этом году впервые учредили номинацию “Право и медиация”. По мнению руководителя министерства, медиация сегодня как никогда нуждается в популяризации. К сожалению, интерес к такому виду разрешения споров пока не приобрел больших размахов.Кому достались призы — бронзовые статуэтки?В номинации «Суд» лучшей признали Тамару Внукевич, судью Минского городского суда. В номинации «Прокуратура» приз получил авторский коллектив практического пособия «Вопросы уголовного права и процесса в практике опротестования судебных решений по уголовным делам». В номинации «Следствие» лучшим был признан авторский коллектив редакции научно-практического журнала Следственного комитета «Предварительное расследование». В номинации «Исполнительное производство» приз достался авторскому коллективу управления правового обеспечения главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции за книгу «Становление и развитие профессии судебного исполнителя на белорусских землях». Среди адвокатов лучшим был признан Вадим Черепица, председатель Гродненской областной коллегии адвокатов, среди нотариата — Виктория Третьяк, методист отдела по разработке проектов нормативных правовых актов и учебно-методической работе Белорусской нотариальной палаты. Среди научных трудов лучшими признали три работы. Одна из них принадлежит Ирине Шахрай, доценту кафедры экологического и аграрного права БГУ, и Наталье Шингель, доценту кафедры экологического и аграрного права УО «Белорусский государственный университет». Другая — Сергею Василевичу, старшему прокурору отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генеральной прокуратуры, третий приз достался авторскому коллективу пособия «Международный коммерческий арбитраж». В номинации «Хозяйство и право» лучшим был признан Денис Олейников, адвокат Минской городской коллегии адвокатов. В номинации «Медиация» приз достался авторскому коллективу монографии «Перспективное развитие института медиации в праве Республики Беларусь». В номинации «Право и журналистика» победила Светлана Василевская, корреспондент отдела политической и социальной информации БЕЛТА, а в номинации «Студенческая наука» лучшей признали Марину Мишакову, преподавателя юридического колледжа БГУ.