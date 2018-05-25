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Как создать модный макияж на лето-2018 самой? 5 самых актуальных приемов

26.05.2018 08:20 — Разное | Tut.by  
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Краситься на пляж не станет даже Ким Кардашьян (ладно, она, может, и станет, но больше — никто). Но вечером, когда жара спадает и можно, надев лучшее летнее платье и босоножки, выбраться в ресторан, на концерт или встречу с любимым мужчиной — хочется выглядеть на все сто.

Сегодня дадим вам порцию вдохновения: про 5 главных трендов в макияже на лето-2018 нам рассказала Лана Чопорова — визажист, стилист и парикмахер.


Заметные тени

— Летом-2018 будет актуален образ яркой девушки с обложки глянцевого журнала. А значит, официально разрешено отойти от привычной палетки нюдовых матовых теней и попробовать что-то новое. Сделать акцент на макияже глаз можно с помощью сочных оттенков и текстуры теней — жидкой или сатиновой. Можно пойти на хулиганство и подчеркнуть нижнее веко с помощью карандаша или цветной подводки.


Рисуем стрелки-наоборот

В тренде подведенное нижнее веко. В английском языке у него есть простое и емкое название — underliner. Такие стрелки-наоборот сделают ваш взгляд ярким и запоминающимся. Причем карандаш может быть как черным, так и в ярких тонах, все зависит от вашего образа. Внимание! Если вы точно знаете о себе, что глаза у вас не то чтобы огромные, лучше ограничиться стандартной стрелкой на верхнем веке.


Губы nude

До наступления осени можно отложить любимые оттенки марсала и матовые текстуры. В тренде губы нежных, пастельных тонов, оттенков nude. Влажные и сексуальные — поэтому всегда держим в сумке бальзам для губ и достаем из косметички подзабытый персиковый блеск.


Хайлайтер… под глазами

— Хайлайтер снова лидер наших косметичек! В этот раз визажисты рекомендуют использовать его и под глазами: деликатный блеск создает эффект светящейся изнутри кожи, помогая скрыть следы усталости и недосыпа.

Но предупреждаем: реальная жизнь — это не подиум, поэтому при неумелом использовании и скверном состоянии кожи можно получить прямо противоположный эффект. Для возрастной кожи этот продукт и прием нужно использовать очень осторожно. И желательно оценить результат при дневном свете, прежде чем выходить из дома.


Больше страз

— Законодатели моды Gucci снова вернули в список трендов стразы. Их можно клеить на лицо и даже пробор волос, но не забываем о цельном образе — он должен оставаться гармоничным при любых экспериментах!


Слипшиеся ресницы не «фу», а тренд

Склеились ресницы? Не беда. Значит, вы в тренде. Визажисты предлагают использовать такой дерзкий ход на фоне нейтрального макияжа: пастельные монотени, оттеночный бальзам для губ, ровный тон кожи. Особое внимание в таком образе уделяем бровям: наносим прозрачный гель и расчесываем вверх, ничем их не прокрашивая.


И последнее: помните, что мы не призываем слепо следовать трендам, а только знакомим вас с ними. С макияжем вы должны чувствовать себя увереннее и красивее. Если же мэйкап доставляет вам дискомфорт — это повод задуматься: а нужен ли он вам вообще?

 
 
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Сегодня дадим вам порцию вдохновения: про 5 главных трендов в макияже на лето-2018 нам рассказала Лана Чопорова - визажист, стилист и парикмахер.
 
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