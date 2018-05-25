|
Как избавиться от гусиных лапок и мешков под глазами без уколов и блефаропластики
За первой чашкой субботнего кофе загляните к нам — возможно, к тому моменту как вы ее допьете, вы уже станете лучше! Как это возможно? Все просто: по субботам мы будем публиковать видео с тренировками от инструктора по фейсфитнесу Натальи Дичковской. Эти упражнения позволят вам отсрочить, а может и навсегда отказаться от инъекционной косметологии. Главное — регулярность и правильная техника.
Если вспомнить все прошлые выпуски с нашими упражнениями по фейсфитнесу, можно собрать вполне себе полноценную тренировку! Напоминаем, про что мы уже рассказывали:
Сегодня добавляем в вашу копилку еще одно простое и полезное упражнение «Очки» для упругой кожи вокруг глаз.
Инструктаж:
1. Для выполнения этого упражнения необходимо установить руки вокруг глаз в виде очков, так чтобы пальцы максимально плотно прижимались к коже. Старайтесь установить руки таким образом, чтобы лоб при этом не пошел гармошкой — зачем же нам новые морщины.
2. На три счета «таращим» глаза, на три счета — щурим глаза, на три счета — жмурим. Делаем по 20 подходов.
3. После выполнения упражнения прохлопайте область подглазья подушечками пальцев! И вперед — покорять этот мир!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Простое упражнение от фейсфитнес-инструктора поможет вернуть молодость вашему взгляду!
|
Свежие газеты
Архив (Разное)