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Как избавиться от гусиных лапок и мешков под глазами без уколов и блефаропластики

26.05.2018 08:38 — Разное | Tut.by  
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За первой чашкой субботнего кофе загляните к нам — возможно, к тому моменту как вы ее допьете, вы уже станете лучше! Как это возможно? Все просто: по субботам мы будем публиковать видео с тренировками от инструктора по фейсфитнесу Натальи Дичковской. Эти упражнения позволят вам отсрочить, а может и навсегда отказаться от инъекционной косметологии. Главное — регулярность и правильная техника.


Наталья Дичковская

Создательница школы красоты beOrganic.by, аромакосметолог

Если вспомнить все прошлые выпуски с нашими упражнениями по фейсфитнесу, можно собрать вполне себе полноценную тренировку! Напоминаем, про что мы уже рассказывали:

Сегодня добавляем в вашу копилку еще одно простое и полезное упражнение «Очки» для упругой кожи вокруг глаз.

Инструктаж:

1. Для выполнения этого упражнения необходимо установить руки вокруг глаз в виде очков, так чтобы пальцы максимально плотно прижимались к коже. Старайтесь установить руки таким образом, чтобы лоб при этом не пошел гармошкой — зачем же нам новые морщины.

2. На три счета «таращим» глаза, на три счета — щурим глаза, на три счета — жмурим. Делаем по 20 подходов.

3. После выполнения упражнения прохлопайте область подглазья подушечками пальцев! И вперед — покорять этот мир!

 
 
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Простое упражнение от фейсфитнес-инструктора поможет вернуть молодость вашему взгляду!
 
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