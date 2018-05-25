Все средства хороши: клещей на участке можно вытравить, комаров переловить, мух - перестрелять

Комары, мошки и клещи — первые враги человека и его младших братьев на дачах и загородных фазендах. Но на то мы и «сапиенс», чтобы придумать, как бороться с кровопийцами. В создании способов уничтожения люди вполне преуспели — в ход идут яды, электричество и даже специальные ружья. Рассказываем о самых эффективных способах.

Химзащита от клеща

Самый верный способ избавиться от клещей на весь летний сезон — противоклещевая обработка участка. Эффект от такой истребительной процедуры сохраняется от одного до трех месяцев. Алгоритм действий простой — позвонить в районную санстанцию и заказать дезинсекцию участка. Желательно перед обработкой участка скосить высокую траву. Специалист выезжает сам или вы на своем транспорте доставляете его на участок. С помощью распылительного оборудования специальными растворами обрабатывается каждый сантиметр газона или лесной территории. Стоимость услуги — от 2,5 до 4,3 рублей за сотку. Обработка участка в 25 соток, например, в Смолевичском районе будет стоить порядка 130 рублей.



Фото: parazit.of.by

Действующее вещество не избирательно — вместе с клещами гибнут и другие популяции насекомых (комары тоже). Поэтому, если у вас на участке есть пчелы, то обработку проводят в вечернее время. Некоторое время — один-два дня, — на участке не стоит появляться человеку и домашним животным. Так же стоит помнить, что при распылении раствор попадает и на плодовые деревья, кусты, грядки. Поэтому обработку желательно проводить за 20 дней до созревания плодов. Перед опрыскиванием надо следить за прогнозом погоды, чтобы после этого дня 3−4 было сухо.

Химпрепараты не действуют на оставленные клещами яйца. Поэтому на запущенных участках с большой популяцией обработку нужно повторить через месяц.

Если участок небольшой, то его можно «прохимичить» самостоятельно с помощью обыкновенного опрыскивателя. Для этого продаются специальные средства, например, «Медилис-Ципер», «Сихлор», «Цефокс». Перед применением инструкцию читать обязательно!

Опять химия

С комарами разобраться тоже под силу. Если речь идет о личной защите, то помогают различные спреи и кремы, которые наносятся непосредственно на участки тела или одежду. Большинство средств от комаров защищают и от мошки. Но на мух, слепней, оводов они не действуют.



Фото: justdoits.guru

Эффективней справляются с комарами фумигаторы. Они могут быть как комнатные, так и уличные. Выпускают их в виде пластин, гелей, жидкостей, спиралей. При их нагревании выделяется действующее вещество, летучий яд — инсектицид. В небольших дозах человеку он не навредит. А насекомым — верная погибель.

В доме от комаров эффективно позволяет избавиться фумигатор, работающий от сети. Прибор нагревает пластинку, пропитанную инсектицидом. Насекомые погибают уже через полчаса. Вместо пластинки может быть флакончик с жидкостью.

Оставлять включенный прибор на ночь нельзя. Правильно будет включить на часок, затем проветрить. Продавцы забывают предупредить, что нельзя пользоваться фумигатором, если в доме есть дети, беременные или кормящие женщины, люди с заболеваниями дыхательных путей.



Уличный фумигатор Фото: apest.ru

Уличные фумигаторы удобны при использовании в местах, где нет электричества. В доме ими пользоваться запрещено.

Убить током

Большую популярность набирают привлекательные для комаров ультрафиолетовые лампы. Принцип действия устройства прост: подлетая к лампе, комар попадает на металлическую решетку под электрическим напряжением и погибает от разряда тока. Этот прибор должен избавить покупателей также от мух и мотыльков в радиусе от 30 до 100 метров. Можно с ее помощью еще и моль в доме извести.



Фото: apest.ru

Такие лампы, в зависимости от мощности и производителя, можно купить за 30−400 рублей.

Вот как это работает:

Верный способ, но дорогой

Комары ищут свою добычу по концентрации углекислого газа, выдыхаемому теплокровными животными и человеком, тепловому излучению и запаху молочной кислоты, содержащейся в поте.

Зная это, человечество придумало самый эффективный прибор для геноцида комариного племя. Называются он углекислотная уличная ловушка комаров.



Фото: www.amazon.ca

Прибор выделяет тепло в 30−40 градусов, углекислый газ (имитация дыхания человека). Продвинутые способны еще и источать запах, который комары воспринимают как вспотевшую жертву.

Прибор обычно состоит из двух частей — сетки для сбора комаров с вентилятором и баллон с пропаном.

Работает от сети низковольтного напряжения (12 Вт.). Принцип его работы заключается в преобразовании из пропана углекислоты CO2, влаги и тепла. Углекислый газ вокруг установки распространяет вентилятор — а затем ветер. Около вентилятора, на носике прибора находится таблетка октенола (это она пахнет человеком). На такую приманку слетаются насекомые, втягиваются в ловушку и примерно через сутки «мрут как мухи». Этот прибор рекомендуется использовать круглосуточно, чтобы нарушить в сезон весь цикл развития летающих насекомых — это позволит полностью избавить ваш участок от кровопийц.

Углекислотная ловушка может избавить от кровососущих насекомых (комаров и мошек) участок от 10 до 40 соток (в зависимости от того, насколько она открыта — чем больше строений и деревьев, тем меньше радиус.

Вот как это работает:

Минимальная эффективность ловушки достигается через 3−4 дня — комары к ловушке слетаются постепенно — сначала ближайшие, затем под действием ветра заманиваются более дальние насекомые с вашего участка. Максимальная эффективность — через 3 недели. Минус прибора в том, что он должен работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на протяжении всего комариного сезона — с весны до конца лета.

Цикл обслуживания установки — каждые 3 недели. С такой периодичностью нужно менять баллон с пропаном (25−27 л) и приманивающую таблетку.

Самые известные бренды, производящие углекислотные ловушки: Mosquito Magnet, Electrofrog (российский производитель), SkeeterVac и т.д.

Стоят они не дешево — от 1390 рублей и выше.

Бесплатная идея

Идея простая — сделать бражку (дрожжи с водой и сахаром прекрасно выделяют СО2), залить ее в пластиковую бутылку с перевернутой горловиной, бутылку замотать черной бумагой и поставить ее ловить комаров. На форумах говорят — помогает. И такие «устройства» можно расставить по всему участку.



Фото: fishki.net

Муха? Расстрелять!

Хотите убивать насекомых, пробравшихся к вам в спальню с улыбкой — купите ружье. Называется оно Bugasalt, стреляет солью.





Принцип действия ружья прост, засыпается соль в специальный резервуар, с помощью передергивания затвора сжимается воздух в специальной внутренней камере и спуском курка активируется выстрел. Соль под давлением воздуха вылетает из ствола Bugasalt на расстояние до 1 метра и поражает крылья противника. Жертва не размазывается по обоям и ничего не пачкает. Но проблема в том, что у нас купить ружье не получится, нужно в Москве заказывать. Ориентировочная стоимость — 130 белорусских рублей.

А здесь можно посмотреть , как охотятся на мух: