Николай Евменович Тузов отметил 70-летний юбилей

Николай Евменович Тузов из деревни Бацунь отметил 70-летний юбилей.





Юбиляра поздравили Зоя Кравченко, председатель райкома профсоюза работников АПК, председатель районного объединения профсоюзов Татьяна Бурнышева и заместитель директора КСУП «Кривск» по идеологической работе Оксана Елисеенко.

За годы работы Николай Евменович зарекомендовал себя ответственным, прямолинейным и целеустремленным человеком. Начал трудовую деятельность бригадиром полеводческой бригады, впоследствии вырос до главного агронома колхоза «Чырвоны шлях», где проработал более 35 лет. Николай Евменович отмечен множеством наград, которые заслужил за годы работы. Орден Трудового Красного Знамени – одна из самых главных и весомых.

Григорий УСОВИЧ.

Фото автора.