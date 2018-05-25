Стоит ли вам рассчитывать на кредит? Объясняем, как банки принимают решения по новым правилам

Уже почти месяц белорусские банки по-новому оценивают платежеспособность тех, кто хочет взять кредит. Правила игры изменил Нацбанк. И сделали это потому, что наши граждане стали слишком часто брать взаймы на различные покупки. FINANCE.TUT.BY разобрался, что изменилось и попытался понять, стало ли сложнее оформить кредит.



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1. Как банки решают, сможет ли человек платить по кредиту?

По новым правилам банки должны рассчитывать для клиентов коэффициент долговой нагрузки.

Например, платежи по кредитам на потребительские нужды не должны превышать 40% от среднемесячного дохода клиента. При этом банки могут самостоятельно решать, какие конкретно доходы учитывать при рассмотрении заявки. Это могут быть не только зарплаты, но и проценты по вкладам, доходы от сдачи в аренду квартиры, доходы от ведения личного подсобного хозяйства и другие.

Но, как и раньше, смотреть будут не только на зарплату.

— Платежеспособность клиента определяется по целому набору параметров, — напоминают в Банке Москва-Минск. — Прежде всего, это размер дохода клиента, наличие действующих кредитов, не менее трех месяцев трудового стажа на последнем месте работы. Мы также обязательно убедимся в отсутствии просроченной задолженности по ранее выданным кредитам. Ее банки увидят при обращении в бюро кредитных историй.

Если с формальными признаками все хорошо, данные о клиенте начинает анализировать скоринговая система.

— Это программа, которая по специальным алгоритмам оценит имеющиеся сведения о кредитополучателе. Она также учитывает накопленную у банка статистику по проблемной задолженности и может с определенной долей вероятности спрогнозировать надежность кредитополучателя.

Кстати, банкиры на основе своих данных составили и портрет типичного кредитополучателя: это женщина средних лет, которая живет в городе. Но речь в данном случае про потребительские кредиты. С авто, например, ситуация другая — там типичный получатель уже мужского пола.

2. Остались ли еще кредиты без справки о доходах?

Введенный коэффициент долговой нагрузки не означает, что без справки о зарплате теперь не стоит даже подходить к банку.

— Нововведения регулятора справок о доходах не касаются, — объясняют специалисты. — Банки самостоятельно решают, когда ее у клиента попросить, а когда можно выдать кредит без нее. Подтверждение доходов не потребуется, если сумма кредита небольшая. Например, в Банке Москва-Минск при обращении за кредитом до 5 000 рублей документы о зарплате не понадобятся.

Кстати, если кредит вы хотите оформить в том банке, в котором оформлена ваша зарплатная карточка, сумма кредита без справки может быть выше, чем для «чужого» клиента.

3. Сколько же нужно зарабатывать, чтобы взять кредит?

Коэффициент долговой нагрузки на практике оказался довольно гибким. В некоторых случаях на кредит не стоит рассчитывать даже, если на его погашение будет уходить четверть вашей зарплаты.

Допустим, вы хотите одолжить 2500 рублей на 5 лет. Как подсчитали специалисты Банка Москва-Минск, зарабатывать в этом случае нужно не менее 297 рублей. Такой суммы будет достаточно только, если у вас нет других кредитов, а также иждивенцев (например, несовершеннолетних детей). Платить при этом придется чуть больше 60 рублей в месяц — это всего лишь около 20 процентов от дохода. Как видим, такой кредит могут не дать, даже если платежи по нему будут составлять всего 30 процентов от дохода, а о 40 процентах, прописанных в новых правилах регулятора, и речи не идет.

4. А если платеж по кредиту занимает 41 процент от зарплаты — не дадут?

Не все так однозначно. Если подходить к вопросу с точки зрения математики, получается: белорус со средней зарплатой (а это чуть больше 920 рублей), может одолжить у банка максимум 15 тысяч рублей. Ежемесячный платеж составит при этом 368 рублей. Но это не значит, что банк не даст такому клиенту, например, 16 тысяч рублей.

Как пояснили в Нацбанке, банки по-прежнему смогут выдавать кредиты, платежи по которым будут больше 40% от дохода клиента в месяц. Главное условие — чтобы такие потребительские кредиты не превышали 10% от всего портфеля потребительских кредитов банка. Словом, в каждом конкретном случае банк будет учитывать множество обстоятельств.

5. Если уже взял кредит на квартиру, на простой потребительский кредит рассчитывать не стоит?

Вовсе нет. Как и в случае с потребительскими кредитами, банки смогут действовать гибко.

Суммы кредита на недвижимость по новым правилам не должны превышать 90% от стоимости приобретаемого жилья.

Есть оговорка: кредиты с превышением не должны превышать 10% от общего кредитного пакета банка на недвижимость. Так что хорошим клиентам банк однозначно пойдет на встречу и одолжит нужную сумму.