Жители деревни Паре Пинского района особо почитают святого Николая Чудотворца



С чего начинается вера?

С каплички, для сердца родной,

С Николая Угодника образа,

С горящей свечи восковой.

А может она начинается

С молитвы (такой поворот),

С нательного нашего крестика,

С Причастья у Царских ворот.

Уже на протяжении многовековой истории мы видим непрекращающуюся нить святости – присутствие Божие среди нас. Примером такой святости и всеобщей любви является Святитель Николай Чудотворец.

Нет ни одного православного дома без его иконы. Самое большое количество храмов посвящено именно святому Николаю. Святой Никола, так его ласково звали на Руси, был самым любимым святым простых людей, потому что он скоро откликался на любую молитву к нему и был незримым членом каждом семьи.

У каждого человека, у каждого прихода – свой покровитель. У меня – это Николай Чудотворец, наверное, потому, что я Николаевна, и отец мой всегда почитал этого святого.

В небольшой отдалённой деревне Паре покровителем является Святитель Николай Чудотворец, а день памяти этого святого – 22 мая для жителей по значимости как Пасха или Рождество. Уже более 500 лет на центральной улице деревни находится капличка, построенная в честь этого святого и внутри которой на всю стену висит образ Николая Чудотворца, здесь же находятся и другие церковные атрибуты. На Пасху возле каплички собираются жители , приезжает отец Владимир и освящает пасхальные куличи и пасхальные яйца. В печальные моменты здесь ещё звонит колокол, чтобы известить народ о случившемся.

22 мая в Паре является престольным праздником. Эту духовную радость разделяют с жителями деревни их дети, внуки и родственники из других населённых пунктов. Двери каждого дома гостеприимно открыты для всех.

Имя Святителя Николая знают и любят во многих странах. Многие его считают своим покровителем и заступником. Студенты обращаются к нему за помощью, матери молятся ему о своих детях, больные просят его об исцелении. И он всем является близким, доступным и скорым помощником.

Так кем же был, где и когда жил, как помогал людям?

Святой Николай родился в Малой Азии в конце третьего века. Родители Николая, Феофан и Нонна, были добрыми и благочестивыми христианами. Николай с детства любил молитву и богослужения, а когда вырос, стал священником. Рукоприложил его родной дядя, епископ, которого тоже звали Николаем. Став священником, святой Николай совершал не только богослужения, но и заботился о людях. Часто он помогал тайно, так, чтобы никто не знал, от кого пришла помощь.

А однажды Николай отправился в Палестину, чтобы поклониться святым местам. Плавание было спокойное, но святой говорил: «Я предвижу бурю и бедствие». И точно, небо покрылось тучами, подул сильный ветер и волны были готовы проглотить корабль.

Ветер выл и стонал, и свистел –

Смертный ужас людьми овладел!

И упали матросы с мольбой:

«Помоги нам, Угодник Святой!»

Николай погрузился в молитву.

Стихла бури жестокая битва,

Стала ясной и тихой опять

Голубая бескрайняя гладь.

Святой Николай считается в народе ещё и покровителем моряков.

Поклонившись тогда святым местам в Палестине, он хотел уйти в пустыню и провести всю свою оставшуюся жизнь вдали от людей. Но это не было угодно Богу.

Вскоре святой переселяется в большой город Миры в Ликийской стране, где его никто не знал. Жил он в этом городе как нищий и постоянно посещал церковь. Здесь-то и произошло это чудесное избрание его в архиепископа Мирликийского. Став епископом, Николай сказал себе: «До сих пор я мог жить для себя и спасения своей души, теперь каждый миг моей жизни должен быть отдан другим». Святитель помогал людям в их бедах и нуждах.

Из всех святых праведников, когда-либо живших на земле, только святой Николай удостоился от Господа сотворить такое множество чудес. Много он их сотворил при жизни, много он их сотворил и потом. А после своей праведной кончины Николай Чудотворец является нам через свои мощи, иконы и молитвы к нему.

В прошлом году по милости Божией мощи великого и всеми почитаемого святого Угодника впервые за 930 лет были привезены в Москву из города Бари для поклонения верующим. В июле они были перевезены на две недели в Санкт-Петербург и находились в Лавре Александра Невского. Людской поток растянулся на километры и двигался по направлению к святому месту, чтобы преклониться этому чудотворному образу. С молитвами и просьбой к Николаю Чудотворцу обратилась и я. Не знаю, то ли это совпадение, то ли это искренняя вера в чудо мне помогла, но все мои желания исполнились. Позже мощи Николая Святителя были и в Пинске, на месте строящегося храма Петра и Февронии, куда я пошла снова, чтобы поблагодарить за всё Святителя Николая. С тех пор почитать Николая Чудотворца стала ещё больше.

Святителю Отче Николае, моли Бога о нас!

Наталья Павловец,

преподаватель УО «Пинский ГПЛ строителей».