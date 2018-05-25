Как попасть на концерт в Минске с деньгами только на проезд. Лайфхак

26 мая в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить 3 парных билета на концерт группы Skillet в Минске бесплатно. Розыгрыш продлится до 1 июня.





Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Сегодня стартовал розыгрыш на 3 двойных билета. Соответственно, победителей будет 3. Их объявят в приложении «Афиши» 1 июня.

Пошаговая инструкция: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Поклонники Skillet смогут услышать новые песни и подпеть давно любимым хитам уже 8 июля в Prime Hall. Любители рока увидят двухчасовой концерт американской группы в поддержку альбома Unleashed.

Skillet остаются собой даже спустя годы и дают музыке говорить за себя. В последней пластинке Unleashed, вышедшей 2 года назад, музыканты дали полную свободу своему звучанию. И это пошло только на пользу: новая музыка стала ярче, но сохранила свое знаковое гипнотическое звучание. Громче всего об успехе последнего альбома говорит признание фанатов, сотни тысяч проданных копий альбома и десятки миллионов просмотров клипов на YouTube.

Стоимость билетов: столики и сектора от 80 до 100 рублей, танцпол 85 рублей. Купить билет

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.