Есть и бесплатные. 11 летних фестивалей в Минске и за его пределами

Сезон фестивалей в Минске уже открылся, и афиша подсказывает, что в этом году он будет еще более насыщенный, чем обычно. AFISHA.TUT.BY собрала десятку главных — и самых интересных — оупен-эйров в Минске и за пределами города, чтобы вы успели купить билеты, пока их не разобрали.



Фото использовано в качестве иллюстрации

Когда: 16 июня. Где: площадь Свободы, у Ратуши. Сколько: бесплатно. Хедлайнер: Шан Эванс, вокалистка британской группы Kosheen.

Любимые у минчан национальные праздники у Ратуши на сей раз пополнятся британским колоритом. Площадка Верхнего города наполнится звуками волынки, флейты и аккордеона. Шотландские артисты покажут, как танцевать джигу, «моррис» и хайланд. Конечно, не обойдется и без фудкорта с британской едой и напитками (вангуем пиво и fish&chips).

Вечером на главной сцене пройдут показы весна/лето молодых британских модельеров, а внутренний дворик отеля «Монастырский» станет филиалом британского университета. Здесь можно будет даже сдать пробную версию языкового теста IELTS или поучаствовать в конкурсе орфографии.



Фото использовано в качестве иллюстрации

Когда: 30 июня. Где: Музей народной архитектуры и быта под Минском. Сколько: 20 рублей. Хедлайнеры: Volski, Dzieciuki. Купить билет

Новый рок-фестиваль «Наш дзень», лайн-ап которого состоит из лучших имен современной белорусской рок-музыки: Volski, Dzieciuki, Akute, B: N, «Дай дарогу!», Nizkiz, «Крама», The Superbullz, Мутнаевока, Змитер Войтюшкевич, Петр Клюев. Внушительный лайн-ап дополняется познавательными экскурсиями, играми для детей и взрослых, всевозможными квестами, фудкортом и ярмарками мастеров. Из плюшек: от станции метро «Малиновка» будет курсировать фестивальный автобус





Когда: 1 июля. Где: аэропорт Минск-1 Сколько: 21 рубль (с 1 июня билеты подорожают). Хедлайнеры: Земфира, Дельфин, LP, Therr Maitz, Shuma, «Бумбокс». Купить билет

Один из главных и самых масштабных фестивалей лета в Минске. Если у вас существует какой-то внутренний лимит на количество культурно-зрелищных мероприятий (скажем, два), то вот этот должен быть в списке обязательно.

Судите сами: Земфира прервала свое молчание в том числе ради этого выступления в Минске. LP тоже нечастая гостья в наших широтах. А аэропорт Минск-1 последний раз становился фестивальной площадкой еще при долларе по две тысячи (все ли школьники знают, что это вообще было?). Кроме того, на фестивале будут все мастхэвы уважающего себя оупен-эйра: качественный звук, отличный фудкорт, зоны для чила и релакса, арт-территория.



Фото: Павел Поташников

Когда: 6 июля. Где: площадка перед «Борбуйск-Ареной». Сколько: бесплатно. Хедлайнер: «Би-2».

«Би-2» говорят, что давно мечтали сделать свой фест — огромный open-air, попасть на который смогут все без исключения. И вот свершилось: в родном для группы городе пройдет фестиваль с участием групп Brainstorm, Midnight faces, «Солнечная сторона», «Сети». Если вы ни разу не были в Бобруйске, почему бы не исправить ситуацию как раз 6 июля?



Фото: Егор Дубровский, TUT.BY

Когда: 7−8 июля. Где: Ботанический сад. Сколько: 32 рубля 50 копеек — за один день. 42 рубля 50 копеек — за два. Хедлайнеры: Иван Дорн, Gus Gus. Купить билет

Во-первых, крупного музыкального фестиваля в Ботаническом саду Минск еще не видел. Центр города, живописные виды и аллеи, пруд и любимая музыка. Сомневаемся, что этого списка недостаточно, но продолжим. Во-вторых, на фестивале — поистине разнообразный лайнап. Будет три сцены, на которых, помимо Дорна и Gus Gus, уже заявили Monatik, Lucille Crew, «Самое Большое Простое Число», Гречка, Guru Groove Foundation, Palma Plaza и другие. И, наконец, в-третьих, наряду с фудкортом на фестивале развернется огромная ярмарка и модный маркет, где в перерывах между любимыми музыкантами можно прикупить подарок себе или своим друзьям.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Когда: 28−29 июля. Где: Dreamland. Сколько: 19 рублей один день, 29 рублей — за два дня. Хедлайнеры: Луна, «Пасош», Warhaus, Pompeya. Купить билет

FSP по традиции — не только и не столько про музыку. Это семейный фестиваль, куда минчане любят приходить с детьми всех возрастов и собаками всех пород. В этом году фестивалю десять лет, и в честь юбилея арт-пикник решил нарушить свое правило на безалкогольное веселье и объявил о том, что на территории все-таки будут продавать алкогольные напитки. Зато из уже привычного будет аж пять музыкальных сцен, обучающая площадка с лекциями Edutainment, детская развлекательная площадка Kidsters, Design Market и появившаяся в прошлом году площадка Blogeria, где известные блогеры будут делиться своими секретами успеха.





Когда: 3−4 августа. Где: Браслав. Сколько: 36 рублей 95 копеек за два дня. Хедлайнеры: Иван Дорн, Бьянка, «Мальбэк и Сюзанна», Alekseev. Купить билет

Еще один фестиваль с особенным форматом. В случае Viva Braslav вы можете ехать не только и не столько за музыкой (хотя лайнап впечатляет), сколько за отдыхом на, пожалуй, самых известных озерах Беларуси. Центральный пляж города переоборудуют в огромную фестивальную площадку с несколькими сценами, танцполами, фудкортами и палаточный городок с кемпингом. Из музыкантов заедут Иван Дорн, Alekseev, Бьянка, Артем Пивоваров, Intelligency, Сергей Бобунец (бывшие «Смысловые галлюцинации»), Nizkiz, Nuteki, «Мальбэк и Сюзанна», Скруджи, Jay Hardway, Dannic, Stadiumx, CMC$, Kill the Buzz, Arston.



Фото предоставлено организаторами фестиваля

Когда: 4 августа. Где: аэродром «Боровая». Сколько: от 35 рублей. Хедлайнеры: ДДТ, «Ляпис 98», «Сплин», «Звери», Noize MC. Купить билет

Ожидаемый и крепкий лайнап фестиваля — это лишь одна из причин идти на «Рок за Бобров». Организаторы обещают большой фудкорт, широкий выбор напитков, развлекательные зоны, а также, впервые в истории фестиваля, — отдельную VIP-зону (с отдельным фудкортом без очередей, танцполом без толкучки и свободными туалетами — так хорошо, что даже немного скучно). Стоить «випка» будет 69 рублей.

Из музыкантов, которых мы не упомянули, на сцену поднимутся ЛСП, Louna, «Дай Дарогу!» «J:Морс», «Нейродюбель» и другие.





Когда: 11 августа. Где: Лошицкий парк. Сколько: бесплатно. Хедлайнер: Софи Эллис-Бекстор.

На днях, наконец, объявил дату самый масштабный оупен-эйр Минска прошлого сезона — A-fest. В третий раз в Лошицком парке совершенно бесплатно сыграют музыканты мирового уровня, развернется огромный фудкорт, развлекательные зоны и просто повсеместные пикники. Лайнап фестиваля в этом году включает Софи Эллис-Бекстор, «Без Билета», Modjo. Фестиваль начнется днем в Лошицком парке и закончится в 23 часа.



Фото использовано в качестве иллюстрации

Когда: 18 августа. Где: Club Beach на берегу Минского моря. Сколько: 21 рубль. Хедлайнер: Feduk. Список пополняется. Купить билет

И опять новый для Минска фестиваль. На самой кромке Заславского водохранилища пройдет по-настоящему летний фестиваль. Пляж, вода, бриз, легкие коктейли, рэп и r’n’b музыка. Кроме Федука и его «Розового вина» минчан раскачают Slim, dj Charlotte Devaney, dj Selebrium.



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Когда: 25 августа. Где: Логойск. Сколько: 35 рублей. Хедлайнер: Brutto. Купить билет

Ладно с ними, с хедлайнерами, на фестиваль «Навальніца» едут в основном за фейерверками. И здесь будет на что посмотреть: лучшие профессиональные пиротехники Беларуси покажут, на что они способны. Причем если вечером фестиваль превратится в тусовочную площадку с живой музыкой и ярким шоу, то днем это будет интернациональный фудкорт, лаунж-зона, зона барбекю и пляж. А для детей — площадка с квестами, аттракционами, спортивными играми.