Есть и бесплатные. 11 летних фестивалей в Минске и за его пределами

Сезон фестивалей в Минске уже открылся, и афиша подсказывает, что в этом году он будет еще более насыщенный, чем обычно. AFISHA.TUT.BY собрала десятку главных — и самых интересных — оупен-эйров в Минске и за пределами города, чтобы вы успели купить билеты, пока их не разобрали.
Хедлайнер: Шан Эванс, вокалистка британской группы Kosheen.
Любимые у минчан национальные праздники у Ратуши на сей раз пополнятся британским колоритом. Площадка Верхнего города наполнится звуками волынки, флейты и аккордеона. Шотландские артисты покажут, как танцевать джигу, «моррис» и хайланд. Конечно, не обойдется и без фудкорта с британской едой и напитками (вангуем пиво и fish&chips).
Вечером на главной сцене пройдут показы весна/лето молодых британских модельеров, а внутренний дворик отеля «Монастырский» станет филиалом британского университета. Здесь можно будет даже сдать пробную версию языкового теста IELTS или поучаствовать в конкурсе орфографии.
Новый рок-фестиваль «Наш дзень», лайн-ап которого состоит из лучших имен современной белорусской рок-музыки: Volski, Dzieciuki, Akute, B: N, «Дай дарогу!», Nizkiz, «Крама», The Superbullz, Мутнаевока, Змитер Войтюшкевич, Петр Клюев. Внушительный лайн-ап дополняется познавательными экскурсиями, играми для детей и взрослых, всевозможными квестами, фудкортом и ярмарками мастеров. Из плюшек: от станции метро «Малиновка» будет курсировать фестивальный автобус
Один из главных и самых масштабных фестивалей лета в Минске. Если у вас существует какой-то внутренний лимит на количество культурно-зрелищных мероприятий (скажем, два), то вот этот должен быть в списке обязательно.
Судите сами: Земфира прервала свое молчание в том числе ради этого выступления в Минске. LP тоже нечастая гостья в наших широтах. А аэропорт Минск-1 последний раз становился фестивальной площадкой еще при долларе по две тысячи (все ли школьники знают, что это вообще было?). Кроме того, на фестивале будут все мастхэвы уважающего себя оупен-эйра: качественный звук, отличный фудкорт, зоны для чила и релакса, арт-территория.
«Би-2» говорят, что давно мечтали сделать свой фест — огромный open-air, попасть на который смогут все без исключения. И вот свершилось: в родном для группы городе пройдет фестиваль с участием групп Brainstorm, Midnight faces, «Солнечная сторона», «Сети». Если вы ни разу не были в Бобруйске, почему бы не исправить ситуацию как раз 6 июля?
Во-первых, крупного музыкального фестиваля в Ботаническом саду Минск еще не видел. Центр города, живописные виды и аллеи, пруд и любимая музыка. Сомневаемся, что этого списка недостаточно, но продолжим. Во-вторых, на фестивале — поистине разнообразный лайнап. Будет три сцены, на которых, помимо Дорна и Gus Gus, уже заявили Monatik, Lucille Crew, «Самое Большое Простое Число», Гречка, Guru Groove Foundation, Palma Plaza и другие. И, наконец, в-третьих, наряду с фудкортом на фестивале развернется огромная ярмарка и модный маркет, где в перерывах между любимыми музыкантами можно прикупить подарок себе или своим друзьям.
FSP по традиции — не только и не столько про музыку. Это семейный фестиваль, куда минчане любят приходить с детьми всех возрастов и собаками всех пород. В этом году фестивалю десять лет, и в честь юбилея арт-пикник решил нарушить свое правило на безалкогольное веселье и объявил о том, что на территории все-таки будут продавать алкогольные напитки. Зато из уже привычного будет аж пять музыкальных сцен, обучающая площадка с лекциями Edutainment, детская развлекательная площадка Kidsters, Design Market и появившаяся в прошлом году площадка Blogeria, где известные блогеры будут делиться своими секретами успеха.
Еще один фестиваль с особенным форматом. В случае Viva Braslav вы можете ехать не только и не столько за музыкой (хотя лайнап впечатляет), сколько за отдыхом на, пожалуй, самых известных озерах Беларуси. Центральный пляж города переоборудуют в огромную фестивальную площадку с несколькими сценами, танцполами, фудкортами и палаточный городок с кемпингом. Из музыкантов заедут Иван Дорн, Alekseev, Бьянка, Артем Пивоваров, Intelligency, Сергей Бобунец (бывшие «Смысловые галлюцинации»), Nizkiz, Nuteki, «Мальбэк и Сюзанна», Скруджи, Jay Hardway, Dannic, Stadiumx, CMC$, Kill the Buzz, Arston.
Ожидаемый и крепкий лайнап фестиваля — это лишь одна из причин идти на «Рок за Бобров». Организаторы обещают большой фудкорт, широкий выбор напитков, развлекательные зоны, а также, впервые в истории фестиваля, — отдельную VIP-зону (с отдельным фудкортом без очередей, танцполом без толкучки и свободными туалетами — так хорошо, что даже немного скучно). Стоить «випка» будет 69 рублей.
Из музыкантов, которых мы не упомянули, на сцену поднимутся ЛСП, Louna, «Дай Дарогу!» «J:Морс», «Нейродюбель» и другие.
На днях, наконец, объявил дату самый масштабный оупен-эйр Минска прошлого сезона — A-fest. В третий раз в Лошицком парке совершенно бесплатно сыграют музыканты мирового уровня, развернется огромный фудкорт, развлекательные зоны и просто повсеместные пикники. Лайнап фестиваля в этом году включает Софи Эллис-Бекстор, «Без Билета», Modjo. Фестиваль начнется днем в Лошицком парке и закончится в 23 часа.
И опять новый для Минска фестиваль. На самой кромке Заславского водохранилища пройдет по-настоящему летний фестиваль. Пляж, вода, бриз, легкие коктейли, рэп и r’n’b музыка. Кроме Федука и его «Розового вина» минчан раскачают Slim, dj Charlotte Devaney, dj Selebrium.
Ладно с ними, с хедлайнерами, на фестиваль «Навальніца» едут в основном за фейерверками. И здесь будет на что посмотреть: лучшие профессиональные пиротехники Беларуси покажут, на что они способны. Причем если вечером фестиваль превратится в тусовочную площадку с живой музыкой и ярким шоу, то днем это будет интернациональный фудкорт, лаунж-зона, зона барбекю и пляж. А для детей — площадка с квестами, аттракционами, спортивными играми.