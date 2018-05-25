Болезни, из-за которых вы теряете вес

Для многих сбросить десяток килограммов, ничего особенно для этого не делая, — предел мечтаний. Но организм стремится к постоянству, и если вы не меняли образ жизни, режим питания и объем физической активности, то и вес должен оставаться приблизительно стабильным. А значит, внезапное похудение может указывать на сбои в работе организма — от психических нарушений до системных заболеваний. Каковы самые распространенные причины потери веса, которые должны вызвать тревогу, а не радость? Объясняет « Здоровье Mail.Ru ».



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Психические расстройства

Стремительная потеря веса может указывать на разнообразные нарушения психики. В первую очередь, речь идет о расстройстве пищевого поведения — нервной анорексии, когда у человека нарушается образ тела, и он (а) отказывается от пищи из-за страха поправиться. При запущенной депрессии может полностью пропасть интерес к еде, что, в свою очередь, вызывает сильное похудение. Утраченный аппетит — один из симптомов депрессии, который указывает на потерю интереса к удовольствиям в принципе.

Еще быстрое и заметное снижение веса может быть одним из первых признаков шизофрении. Это бывает связано с тем, что у пациента меняется восприятие вкусов и запахов, а также с тем, что такому больному тяжело даются даже простые повседневные задачи — сходить в магазин, приготовить еду. Лечить экстремальное похудение, которое развилось на почве психических расстройств, нужно с помощью врача-психиатра, медикаментов и психотерапии.

Гипертиреоз

Нормальная работа щитовидной железы напрямую связана с обменом веществ и весом. Гормоны, которые вырабатываются щитовидной железой, регулируют скорость обмена. Исследования показали, что чрезмерная активность щитовидной железы, которая как раз наблюдается при гипертиреозе, вызывает увеличение скорости основного обмена.

Это значит, что на поддержание обычных функций организма человек тратит больше энергии, чем здоровый человек с таким же ростом и массой тела. А значит, не меняя ничего в образе жизни, больной гипертиреозом может начать стремительно худеть. Правда, увеличение функции щитовидки может также повышать аппетит, поэтому некоторые пациенты с гипертиреозом не худеют, а кто-то даже набирает вес.

Когда люди начинают принимать препараты, нормализующие гормональный фон, метаболизм возвращается в норму. Те, кто до этого сбросил лишние килограммы, начинают вновь поправляться. Некоторые пациенты даже бросают лечение, думая, что набор веса — это побочный эффект препаратов.

На самом деле, возвращение всех килограммов, потерянных из-за гипертиреоза, — это нормально. Это как раз говорит о том, что болезнь удалось взять под контроль. Если же у человека был лишний вес до того, как у него развилась дисфункция щитовидной железы, бороться с ним нужно более здоровыми способами — правильным питанием и спортом.

Воспалительные заболевания кишечника

К воспалительным заболеваниям кишечника относятся болезнь Крона и неспецифический язвенный колит. При обоих заболеваниях регулярно случается диарея, отчего может появиться отвращение к пище. Избегание еды, безусловно, приводит к уменьшению потребляемых калорий — а значит, и к похудению.

Людям с воспалительными заболеваниями кишечника рекомендуют есть часто, но маленькими порциями, пить достаточно жидкости. Какой-то строгой диеты придерживаться не нужно, питание должно быть сбалансированным: в него следует включать мясо и рыбу, нежирные молочные продукты, цельные злаки, фрукты и овощи, растительные жиры. Если у пациента снижен аппетит, и не хочется есть твердую еду, дефицит калорий можно восполнять специальными жидкими заменителями пищи.

Рак

К сожалению, быстрое снижение веса без видимых причин может быть одним из симптомов онкологического заболевания. Часто именно несвойственная человеку худоба становится первым видимым признаком. У 40% людей, которые получили диагноз «рак», перед этим происходила необъяснимая потеря веса. А 80% пациентов с раком в продвинутой стадии сильно худеют, и у них даже возникает кахексия — серьезное истощение, когда человек теряет не только жир, но и мышцы.

В случае с онкологическими болезнями резкая потеря веса часто развивается из-за того, что человек теряет аппетит. Это может быть связано с другими симптомами рака: тошнотой и рвотой, запорами, болями, потерей ощущения вкуса пищи, трудностями с жеванием и глотанием. Также снижение аппетита и веса часто сопровождаются упадком сил и неспособностью нормально выполнять повседневные дела. Если окажется, что похудение связано с развитием онкологической болезни, то, кроме лечения рака, человеку нужно будет набирать вес — пациенты с сильным истощением хуже переносят химиотерапию и сами симптомы болезни.

ВИЧ/СПИД

Еще одна серьезная причина потери веса — это заражение ВИЧ. Человек, который является ВИЧ-положительным, может постепенно терять вес из-за того, что питательные вещества в организме не усваиваются должным образом. Мешать нормальному употреблению пищи может боль во рту, которая возникает у многих ВИЧ-инфицированных в результате появления язв.

Если человек начинает терять вес стремительно, это может означать, что к ВИЧ присоединилась еще одна инфекция. Такие заболевания называют оппортунистическими — это значит, что болезнь появилась у человека на почве уже ослабленной иммунной системы.

Часто оппортунистические инфекции появляются уже на том этапе, когда ВИЧ переходит в СПИД. Так что быстрая потеря веса вкупе с постоянными недомоганиями — повод серьезно встревожиться. Людям с ВИЧ, помимо лечения — антиретровирусной терапии, — необходимо употреблять достаточно белка. Это поможет вернуть вес к норме, что, в свою очередь, будет поддерживать иммунитет в борьбе с инфекциями.

Кроме перечисленных болезней, сильную потерю веса могут вызывать сахарный диабет первого типа, целиакия, проблемы с зубами, туберкулез. Если вы заметили у себя резкое снижение веса, которое не связано с изменениями в питании или физической активности, обязательно обратитесь к врачу.