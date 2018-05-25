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Болезни, из-за которых вы теряете вес
Для многих сбросить десяток килограммов, ничего особенно для этого не делая, — предел мечтаний. Но организм стремится к постоянству, и если вы не меняли образ жизни, режим питания и объем физической активности, то и вес должен оставаться приблизительно стабильным. А значит, внезапное похудение может указывать на сбои в работе организма — от психических нарушений до системных заболеваний. Каковы самые распространенные причины потери веса, которые должны вызвать тревогу, а не радость? Объясняет «
Психические расстройства
Стремительная потеря веса может указывать на разнообразные нарушения психики. В первую очередь, речь идет о расстройстве пищевого поведения — нервной анорексии, когда у человека нарушается образ тела, и он (а) отказывается от пищи из-за страха поправиться. При запущенной депрессии может полностью пропасть интерес к еде, что, в свою очередь, вызывает сильное похудение. Утраченный аппетит — один из симптомов депрессии, который указывает на потерю интереса к удовольствиям в принципе.
Еще быстрое и заметное снижение веса может быть
Гипертиреоз
Нормальная работа щитовидной железы напрямую
Это значит, что на поддержание обычных функций организма человек тратит больше энергии, чем здоровый человек с таким же ростом и массой тела. А значит, не меняя ничего в образе жизни, больной гипертиреозом может начать стремительно худеть. Правда, увеличение функции щитовидки может также повышать аппетит, поэтому некоторые пациенты с гипертиреозом не худеют, а кто-то даже набирает вес.
Когда люди начинают принимать препараты, нормализующие гормональный фон, метаболизм возвращается в норму. Те, кто до этого сбросил лишние килограммы, начинают вновь поправляться. Некоторые пациенты даже бросают лечение, думая, что набор веса — это побочный эффект препаратов.
На самом деле, возвращение всех килограммов, потерянных из-за гипертиреоза, — это нормально. Это как раз говорит о том, что болезнь удалось взять под контроль. Если же у человека был лишний вес до того, как у него развилась дисфункция щитовидной железы, бороться с ним нужно более здоровыми способами — правильным питанием и спортом.
Воспалительные заболевания кишечника
К воспалительным заболеваниям кишечника относятся болезнь Крона и неспецифический язвенный колит. При обоих заболеваниях регулярно случается диарея, отчего может появиться отвращение к пище. Избегание еды, безусловно, приводит к уменьшению потребляемых калорий — а значит, и к похудению.
Людям с воспалительными заболеваниями кишечника рекомендуют есть часто, но маленькими порциями, пить достаточно жидкости. Какой-то строгой диеты придерживаться не нужно, питание должно быть сбалансированным: в него следует включать мясо и рыбу, нежирные молочные продукты, цельные злаки, фрукты и овощи, растительные жиры. Если у пациента снижен аппетит, и не хочется есть твердую еду, дефицит калорий можно восполнять специальными жидкими заменителями пищи.
Рак
К сожалению, быстрое снижение веса без видимых причин может быть одним из
В случае с онкологическими болезнями резкая потеря веса часто развивается из-за того, что человек теряет аппетит. Это может быть связано с другими симптомами рака: тошнотой и рвотой, запорами, болями, потерей ощущения вкуса пищи, трудностями с жеванием и глотанием. Также снижение аппетита и веса часто сопровождаются упадком сил и неспособностью нормально выполнять повседневные дела. Если окажется, что похудение связано с развитием онкологической болезни, то, кроме лечения рака, человеку нужно будет набирать вес — пациенты с сильным истощением хуже переносят
ВИЧ/СПИД
Еще одна серьезная
Если человек начинает терять вес стремительно, это может означать, что к ВИЧ присоединилась еще одна инфекция. Такие заболевания называют
Часто оппортунистические инфекции появляются уже на том этапе, когда ВИЧ переходит в СПИД. Так что быстрая потеря веса вкупе с постоянными недомоганиями — повод серьезно встревожиться. Людям с ВИЧ, помимо лечения — антиретровирусной терапии, — необходимо употреблять достаточно белка. Это поможет вернуть вес к норме, что, в свою очередь, будет поддерживать иммунитет в борьбе с инфекциями.
Кроме перечисленных болезней, сильную потерю веса могут вызывать сахарный диабет первого типа, целиакия, проблемы с зубами, туберкулез. Если вы заметили у себя резкое снижение веса, которое не связано с изменениями в питании или физической активности, обязательно обратитесь к врачу.
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Каковы самые распространенные причины потери веса, которые должны вызвать тревогу, а не радость?
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