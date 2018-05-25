В СЭЗ «Минск» будут производить аккумуляторные батареи

Компания будет реализовывать инвестиционный проект «Организация в СЭЗ «Минск» производства промышленных аккумуляторных батарей и зарядных устройств». Она собирается выпускать:

стационарные и тяговые щелочные аккумуляторные батареи;

стартерные щелочные аккумуляторные батареи;

необслуживаемые щелочные аккумуляторные батареи;

аксессуары для аккумуляторных батарей;

системы энергообеспечения и бесперебойного питания для альтернативных источников энергии;

системы питания телекоммуникационного назначения;

промышленные зарядные устройства.

Также компания намерена осуществлять сервисные работы по ремонту и техническому обслуживанию аккумуляторных батарей.

ООО «АртСтилИнвест» планирует производить щелочные аккумуляторные батареи для различных сфер применения. Аккумуляторы для погрузчиков, телекоммуникационного оборудования, электроэнергетики, железнодорожного транспорта, а также для системы железнодорожной связи и автоматики. Кроме того, будут производиться тяговые батареи для транспортных средств, стартерные аккумуляторы для тепловозов, шахтные аккумуляторы, аккумуляторные батареи для систем альтернативной энергетики, а также стационарные АКБ.

Организовав производство в СЭЗ «Минск», ООО «АртСтилИнвест» станет единственным предприятием в Республике Беларусь, выпускающим современные щелочные промышленные аккумуляторные батареи и зарядные устройства к ним. В настоящее время данный товар полностью импортируется, сообщили в СЭЗ «Минск».

Планируемый срок начала производства – I квартал 2019 г.