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В СЭЗ «Минск» будут производить аккумуляторные батареи

26.05.2018 09:10 — Разное | Аргументы и факты  
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В СЭЗ «Минск» будут производить аккумуляторные батареи
Фото из открытых источников

Компания будет реализовывать инвестиционный проект  «Организация в СЭЗ «Минск» производства промышленных аккумуляторных батарей и зарядных устройств». Она собирается выпускать:

  • стационарные и тяговые щелочные аккумуляторные батареи; 
  • стартерные щелочные аккумуляторные батареи; 
  • необслуживаемые щелочные аккумуляторные батареи; 
  • аксессуары для аккумуляторных батарей; 
  • системы энергообеспечения и бесперебойного питания для альтернативных источников энергии;
  • системы питания телекоммуникационного назначения; 
  • промышленные зарядные устройства. 

Также компания намерена осуществлять сервисные работы по ремонту и техническому обслуживанию аккумуляторных батарей. 

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ООО «АртСтилИнвест» планирует производить щелочные аккумуляторные батареи для различных сфер применения. Аккумуляторы для погрузчиков, телекоммуникационного оборудования, электроэнергетики, железнодорожного транспорта, а также для системы железнодорожной связи и автоматики. Кроме того, будут производиться тяговые батареи для транспортных средств, стартерные аккумуляторы для тепловозов, шахтные аккумуляторы, аккумуляторные батареи для систем альтернативной энергетики, а также стационарные АКБ.

Организовав производство в СЭЗ «Минск», ООО «АртСтилИнвест» станет единственным предприятием в Республике Беларусь, выпускающим современные щелочные промышленные аккумуляторные батареи и зарядные устройства к ним. В настоящее время данный товар полностью импортируется, сообщили в СЭЗ «Минск».

Планируемый срок начала производства – I квартал 2019 г.

 
Теги: Минск
 
 
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23 мая администрация СЭЗ «Минск» зарегистрировала нового резидента СЭЗ - общество с ограниченной ответственностью «АртСтилИнвест».
 
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