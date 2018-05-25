В СЭЗ «Минск» будут производить аккумуляторные батареи

Компания будет реализовывать инвестиционный проект «Организация в СЭЗ «Минск» производства промышленных аккумуляторных батарей и зарядных устройств». Она собирается выпускать:
- стационарные и тяговые щелочные аккумуляторные батареи;
- стартерные щелочные аккумуляторные батареи;
- необслуживаемые щелочные аккумуляторные батареи;
- аксессуары для аккумуляторных батарей;
- системы энергообеспечения и бесперебойного питания для альтернативных источников энергии;
- системы питания телекоммуникационного назначения;
- промышленные зарядные устройства.
Также компания намерена осуществлять сервисные работы по ремонту и техническому обслуживанию аккумуляторных батарей.
ООО «АртСтилИнвест» планирует производить щелочные аккумуляторные батареи для различных сфер применения. Аккумуляторы для погрузчиков, телекоммуникационного оборудования, электроэнергетики, железнодорожного транспорта, а также для системы железнодорожной связи и автоматики. Кроме того, будут производиться тяговые батареи для транспортных средств, стартерные аккумуляторы для тепловозов, шахтные аккумуляторы, аккумуляторные батареи для систем альтернативной энергетики, а также стационарные АКБ.
Организовав производство в СЭЗ «Минск», ООО «АртСтилИнвест» станет единственным предприятием в Республике Беларусь, выпускающим современные щелочные промышленные аккумуляторные батареи и зарядные устройства к ним. В настоящее время данный товар полностью импортируется, сообщили в СЭЗ «Минск».
Планируемый срок начала производства – I квартал 2019 г.