«Захват заложников» в McDonalds под Лондоном: нарушитель задержан

Инцидент произошёл недалеко от Лондона в графстве Кент. Полиция прибыла в ресторан McDonalds после сообщения о том, что в здании в городе Гринхит находится мужчина во «взволнованном состоянии». Также сообщалось, что мужчина якобы вооружён.



Прибывшие на место полицейские перекрыли в указанном районе улицу и попросили граждан не покидать расположенные в окрестностях здания. Подозрительный мужчина был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности. По сообщениям местных СМИ никто не пострадал.