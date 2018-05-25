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В президенты Украины готовы идти 16 человек. В том числе бывший посол Украины в Беларуси

26.05.2018 09:29 — Разное | Партизан  
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Четыре года назад, 25 мая 2014 года, состоялись президентские выборы. Победил Петр Порошенко. Он обошел в первом туре 20 конкурентов.

В президенты Украины готовы идти 16 человек. В том числе бывший посол Украины в Беларуси
Если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, то избирательном бюллетене могло бы оказаться 16 фамилий.

Последним о своих президентских амбициях 24 мая открыто заявил народный депутат Виктор Чумак.

- Да, я иду (в президенты, - авт.), кто вам сказал, что я не иду, - заявил в последнем своем интервью Виктор Чумак.

Проанонсировал свое участие в президентских выборах экс-глава СБУ Валентин Наливайченко. Именно он в 2005-2006 годах был послом Украины в Беларуси.

- Все интересуются, планирую ли я принимать участие в президентской гонке? Планирую, и твердо знаю – Украине необходимо очищение и обновление! Не бумажные, а реальные изменения. Не ложь и коррупция, не саботаж и окозамыливание, которое мы видим последние годы, - написал на своей страничке в "Фейсбук" Наливайченко.

Готов идти на президентские выборы кандидатом, только вот денег не хватает, известный украинский певец и композитор Иво Бобул.

- Мне нужно поговорить с Трампом, поехать в Штаты и попросить у него помощи. Я думаю, что он поможет, так как у нас общие с ним взгляды! - заявил певец в эфире телеканала 112.

Присматривается к президентскому кабинету и беглый внефракционный народный депутат Александр Онищенко. В программе российского телеканала НТВ он  объявил о намерении баллотироваться на должность президента.

- Я планирую выставлять свою кандидатуру на президентские выборы, – сказал Онищенко и подчеркнул, что символически, что выборы президента пройдут в его день рождения, 31 марта.

О намерении баллотироваться в президенты в 2019 году заявил и экс-министр Анатолий Гриценко. Он уверен, что является для действующего президента Петра Порошенко реальным серьезным оппонентом.

Неоднократно о желании возглавить страну говорила и народный депутат Надежда Савченко.


Пока молчат, но точно пойдут

Хотя от президента не было еще заявлений о намерении баллотироваться на второй срок, но эксперты уверяют, что он 100% примет участие в президентском забеге-2019. На Банковой вовсю кипит работа, чтобы обеспечить второй срок Петру Порошенко.

В третий раз попытается стать президентом Юлия Тимошенко. Лидер "Батькивщины" еще не говорила, что будет баллотироваться, но всем и так понятно, что будет. В команде Тимошенко уверены, что ее третья попытка должна увенчаться успехом. iv>

Как основного кандидата от во очной и центральной Украины  в президенты уже сегодня начинают позиционировать лидера "Оппозиционного блока" Юрия Бойко его соратники. А какие президентские выборы без лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко? Он тоже будет среди кандидатов.

Объявили президентские внутрипартийные праймериз в "Укропе" и "Видродженни". Скорее всего, от "Укропа" в президенты пойдет народный депутат Тарас Батенко, а от "Видродження" - народный депутат Виктор Бондар.

В "Народном фронте" уверяют, что от них также будет кандидат на президентских выборах в следующем году. Кто? 99,9% - что экс-премьер Арсений Яценюк.

"За життя" делегирует на президентский забег народного депутата Вадима Рабиновича. А вот лидер "Самопомичи" Андрей Садовой, якобы, принял решение не баллотироваться в 2019-м.

Их "идут" в президенты

В последние социологические опросы включают двух артистов: певца и музыканта Святослава Вакарчука и шоумена, лидера "95 квартала" Владимира Зеленского. На сегодняшний день ни Вакарчук, ни Зеленский не говорили о своих президентских планах. Эксперты утверждают, что включение артистов в соцопросы – политтехнология по искусственному формированию электоральных предпочтений и отъему голосов у действительно рейтинговых кандидатов.


 
 
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Четыре года назад, 25 мая 2014 года, состоялись президентские выборы. Победил Петр Порошенко. Он обошел в первом туре 20 конкурентов.
 
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