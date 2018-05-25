В президенты Украины готовы идти 16 человек. В том числе бывший посол Украины в Беларуси

Если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, то избирательном бюллетене могло бы оказаться 16 фамилий.





Последним о своих президентских амбициях 24 мая открыто заявил народный депутат Виктор Чумак.





- Да, я иду (в президенты, - авт.), кто вам сказал, что я не иду, - заявил в последнем своем интервью Виктор Чумак.





Проанонсировал свое участие в президентских выборах экс-глава СБУ Валентин Наливайченко. Именно он в 2005-2006 годах был послом Украины в Беларуси.





- Все интересуются, планирую ли я принимать участие в президентской гонке? Планирую, и твердо знаю – Украине необходимо очищение и обновление! Не бумажные, а реальные изменения. Не ложь и коррупция, не саботаж и окозамыливание, которое мы видим последние годы, - написал на своей страничке в "Фейсбук" Наливайченко.





Готов идти на президентские выборы кандидатом, только вот денег не хватает, известный украинский певец и композитор Иво Бобул.





- Мне нужно поговорить с Трампом, поехать в Штаты и попросить у него помощи. Я думаю, что он поможет, так как у нас общие с ним взгляды! - заявил певец в эфире телеканала 112.





Присматривается к президентскому кабинету и беглый внефракционный народный депутат Александр Онищенко. В программе российского телеканала НТВ он объявил о намерении баллотироваться на должность президента.





- Я планирую выставлять свою кандидатуру на президентские выборы, – сказал Онищенко и подчеркнул, что символически, что выборы президента пройдут в его день рождения, 31 марта.





О намерении баллотироваться в президенты в 2019 году заявил и экс-министр Анатолий Гриценко. Он уверен, что является для действующего президента Петра Порошенко реальным серьезным оппонентом.





Неоднократно о желании возглавить страну говорила и народный депутат Надежда Савченко.









Пока молчат, но точно пойдут





Хотя от президента не было еще заявлений о намерении баллотироваться на второй срок, но эксперты уверяют, что он 100% примет участие в президентском забеге-2019. На Банковой вовсю кипит работа, чтобы обеспечить второй срок Петру Порошенко.



